iPhone 15 Pro Max jako udavač trendů? Tuto novinku od něj mají všichni začít kopírovat!

Tak se zdá, že android konkurence bude od iPhonů opět opisovat. Podle nové investiční poznámky věhlasného analytika Ming-Chi-Kua bude pokročilá skloplastová hybridní čočka, jež je použita v iPhonu 15 Pro Max, použita u vlajkových modelů smartphone s operačním systémem Android.

Hybridní design přináší některé z výhod skleněných čoček do smartphonů, které obvykle musí používat plastové čočky. Skleněné čočky obecně nabízí nejvyšší optickou kvalitu, ale pro použití ve smartphonu mají řadu nevýhod. Skleněné prvky musí být obvykle větší než plastové a zabírají tak daleko více místa v tenkém zařízení, kde je práce s prostorem velmi obtížná. Sklo je má zároveň oproti plastu vyšší hmotnost. Tato vyšší hmotnost by také vyžadovala výkonnější motory pro optickou stabilizaci obrazu, což opět zvyšuje hmotnost a spotřebu energie. A samozřejmě je sklo křehčí, což zvyšuje pravděpodobnost poškození při pádu. I to je tedy důvodem, proč Apple použil do celé řady (kromě 15 Pro Max) plastové čočky.

A co vlastně za čočku naleznete v iPhone 15 Pro Max? Jedná se o tetraprismovou čočku, která je hybridem známým jako 1G3P, tedy jeden skleněný prvek a tři plastové. Jedná se v podstatě o kompromis navržený tak, aby přinesl část z kvality skleněných čoček bez nevýhod celoskleněného provedení.