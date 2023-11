Apple zřejmě chystá novou barevnou variantu iPhonu 15 Pro! Takto má vypadat

Není žádným tajemstvím, že se Apple nebojí pár měsíců po vydání nové generace iPhonů přijít s novou barevnou variantou, která má prodeje základního modelu či Pro modelu oživit. Zatímco letos se tak upgradu dočkal základní iPhone 14, který dorazil ve žluté, loni to byly iPhony 13 i 13 Pro, které se dočkaly tmavě zelených kabátků. Přesný leaker MajinBu pak před pár hodinami na svém twitterovém účtu přišel s tím, že by nová barevná varianta za pár měsíců slušela i iPhonu 15 Pro. A jelikož se tento leaker vyznačuje tím, že prakticky vše, co zveřejní, v sobě přináší určitou zprávu, lze jeho nynější informace interpretovat jednak tak, že Apple již s novou barvou pro iPhone 15 Pro skutečně počítá a jednak i tak, že je o odstínu rozhodnuto. Na jaře příštího roku bychom se měli dočkat konkrétně světle zelené, která doplní stávající natural, stříbrnou, tmavě modrou a šedou variantu. Pokud si pak říkáte, že světle zelená, kterou si můžete prohlédnout na konceptech v galerii níže, je velmi blízká nynější přírodně titanové barvě, vězte, že zrovna u iPhonů 15 si Apple na výraznou odlišnou odstínů nepotrpí. Stačí se ostatně podívat na barvy základních iPhonů a hned budete mít jasno. Ty jsou totiž letos velmi světlé a skoro by se až chtělo říci, že odlišit od sebe modrý, zelený a žlutý model může být pro někoho oříšek.

