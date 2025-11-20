Zločin 21. století v praxi: Zloději v Londýně jdou jen po iPhonech, Androidy nechávají ležet na ulici

Londýn řeší další vlnu krádeží telefonů, ale tentokrát má celá věc poněkud absurdní nádech. Zloději v ulicích metropole se totiž začínají chovat jako ti nejvěrnější Apple fanoušci a telefony s Androidem nechávají chladně ležet na zemi. Ačkoliv se fenoménu rychlého vytržení telefonu z ruky říká dlouhodobě „Apple picking“, až teď se ukazuje, jak trefné to vlastně je.
Podle serveru London Centric se totiž začíná rýsovat jednoznačný vzorec. Pokud máte iPhone, jste v ohrožení a pokud máte Samsung, můžete si paradoxně oddychnout. Jedním z příkladů je Mark, kterému zloděj na elektrokole vytrhl mobil přímo z ruky. Jenže jak rychle mizel pryč, tak rychle zastavil, telefon prohlédl a s pohrdavým gestem jej hodil na zem. Mark se k němu dostal zpátky bez jediné škrábance, jen s lehce odřeným egem: „Cítil jsem se vlastně spíš odmítnutý. Chudák můj telefon,“ nechal se pro server slyšet.
Fotogalerie
Méně úsměvně dopadl případ Sama, kterého na začátku roku přepadla skupina osmi mužů. Po fyzickém napadení mu vzali všechny cennosti, ale když došlo na telefon, přišel překvapivý zvrat. Jeden ze zlodějů se otočil a podal mu mobil zpět se slovy: „Samsung nechceme.“ V tu chvíli bylo jasné, že tady nejde o osobní sympatie, ale o hodnotu na černém trhu.
A přesně to potvrzují i bezpečnostní experti. iPhony mají na druhotném trhu stabilně vyšší cenu, takže pokud už riskujete trestný čin, chcete zkrátka ten nejvýnosnější kus. Statistiky sice neexistují, ale podle výpovědí obětí je trend zřejmý.
Fotogalerie #2
Ostatně, potvrzuje to i Simon, další z oslovených. Jeho „pokus o přepadení“ měl nečekaně sofistikovanou podobu. Oslovil ho údajně milý muž se zdánlivě nevinnou otázkou, zda používá Spotify. Simon si myslel, že narazil na hudebníka, který mu chce pustit vlastní tvorbu. Když vytáhl svůj Samsung Galaxy, zájem podezřele rychle opadl a neznámý muž se vypařil. Až poté Simonovi došlo, že právě unikl neúspěšnému pokusu o loupež.
Londýn tak zažívá zvláštní realitu, ve které se i zločinci stávají vyhranění technologičtí uživatelé. Majitelé iPhonů mají o důvod víc dávat si pozor. A majitelé Androidů? Možná poprvé v historii cítí něco, co by se dalo popsat jako privilegium.