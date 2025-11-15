TechWoven vs. silikon vs. transparent: Který z originálních Apple krytů vybrat pro váš iPhone?

Jste fanoušky krytů z dílny Applu? Pak máte letos na výběr ze tří možností – konkrétně z TechWoven verze dostupné jen u řady Pro, dále pak silikonových verzí a nakonec z verzí transparentních nebo chcete-li průhledných. Jak ale vybrat ten nejlepší z hlediska vlastností? Pokud tápete, v následujících řádcích se vám v tom pokusím udělat jasno. V pracovně mám totiž samozřejmě všechny tři typy, se kterými jsem si za poslední týdny již něco odžil a nyní je tak ideální čas na jejich srovnání.
Apple TechWoven kryt
Apple TechWoven je letošní žhavou novinkou, která má za úkol po roční odmlce opět nastoupit na místo prémiového Apple krytu. Poté, co Apple opustil kůži, se o to sice už jednou pokoušel s FineWoven krytem, ten se však vzhledem ke své mizerné odolnosti nesetkal s pozitivním ohlasy a po pouhém roce života jej tak kalifornský gigant stáhl, dal si v tomto směru roční pauzu a nyní přišel s TechWoven. A musím říci, že tato pauza mu náramně prospěla. Tento kryt je totiž za mě osobně naprosto špičkový a pokud se vám líbí jeho vzhled, pak není nad čím váhat. Je sice pravda, že nemusí působit až tak elegantně, jak jsme byli dříve zvyklí, ale spíš trochu outdoorově, nicméně svými vlastnostmi tento nedostatek hravě dožene.
Kryt je vytvořen z plastového úpletu, který je mírně hrubý a v ruce díky tomu neklouže. Super je pak to, že se ani po zhruba dvou měsících každodenního používání jednak absolutně nešpiní, jednak absolutně neškrábe a co je nejlepší, nejsou na něm vidět ani žádné jiné známky opotřebení. Nemusíte se tedy bát toho, že by se vám například začaly brzy lesknout hrany nebo tak něco, protože to určitě nehrozí. Extré,mně dobré je pak za mě i to, že je kryt jednak slušně voděodpudivý, ale co je hlavní, díky plastovému úpletu nemá tendenci nasát tekuté nečistoty. Ty tak zůstávají na povrchu a jdou zpravidla otřít vlhkým hadříkem. Já si už například kryt zamazal olejem s kari a přestože už jsem se s ním pomalu loučil, stačil hadřík trochu vody a kryt je jako nový.
Co se pak týče úchopu, zde též není prakticky co vytknout. Díky tomu, že je kryt hrubý, se drží velmi dobře jak v holé ruce, tak nyní i v rukavících, což kvituji opravdu hodně. Kdybych si tedy měl nyní kupovat kryt na iPhone a šlo by mi o originál, pak by byl TechWoven jasnou volbou. Jeho cena je sice vyšší, vlastnosti jako takové ale opravdu skvělé.
Apple silikonový kryt
Silikonové kryty jsou v nabídce Applu již zaběhlou stálicí, která je ale natolik dobrá, že vlastně ani není jakýkoliv důvod ji měnit. Pokud jste si tedy v minulosti silikonové kryty od Applu oblíbili, pak vězte, že ani letošní generace není trefou vedle, ba právě naopak. Oproti dřívějšku zde totiž Apple změnil vlastně jen to, že do spodních rohů nechal udělat otvory pro provlečení poutek pro Crossbody popruh, díky čemuž je tak kryt s popruhy plně kompatibilní. Jinak ale zůstává vše při starém, takže můžete počítat s matným gumovým krytem s měkkými, skvěle ovladatelnými tlačítky, ploškou pro Ovládání fotoaparátu nebo třeba měkkým vnitřkem, který zajistí, že bude váš iPhone jako v bavlnce.
Vzhledem k použitému materiálu je asi jasné, že se kryt drží v ruce velmi dobře a nemá tendenci klouzat ani v rukavicích. Zároveň je samozřejmě skvěle vyčistitelný, protože jej též stačí jen otřít hadříkem a kryt je jako nový. Chválit jej za odolnost proti oděru a tak podobně asi nemá smysl, stejně jako za to, jak dobře tlumí páde (což samozřejmě i TechWowen) – je v tom totiž opravdu skvělý. Vlastně jediným neduhem, se kterým je třeba u tohoto typu krytu počítat, je fakt, že se vám čase jednak matnost trochu obrousí a pohledově bude kryt spíše lesklý, ale co je hlavní – hrany krytu budou vinou otěrů vyleštěné opravdu dost, což nemusí vypadat vizuálně úplně hezky. Silikonový kryt je ale i tak sázkou na jistotu s minimem negativ.
Apple transparentní kryt
Transparentní nebo chcete-li průhledný kryt prošel letos u iPhonů 17 Pro (Max) poměrně zásadní změnou, kdy Apple zakryl zadní magnetický prstenec bílým obdélníkovým „blokem“, což může být pro leckoho zcela neschůdné řešení. Když se ale oprostíme od vzhledu, jsou tu i další věci, o kterých je třeba vědět a které vás mohou odradit od nákupu. Mě osobně nejvíc vadí asi to, jak moc má tento kryt tendenci se „matlat“. I když budete mít dokonale čisté ruce, krytu bude stačit pár chvil na to, aby nachytal různé šmouhy, otisky a tak podobně, kvůli čemuž vás tak čeká neustálé leštění. Co se pak týče úchopu v ruce, ten za mě upřímně také není kdovíjaký. Kryt je lesklý a mě osobně má tendenci vyklouzávat i z holé ruky, natož pak z rukavic. Dalším negativem je za mě i to, že má dole jeden velký výřez pro reproduktory a USB-C, kvůli čemuž není spodní strana telefonu chráněna. A jelikož tu chybí otvory pro poutka pro popruhy, s kompatibilitou se můžete rozloučit. Transparentní kryt je tedy za mě osobně nejslabší volbou z trojice nabízených Apple krytů a určitě bych si jej nekoupit. Ano, vzhled telefonu vám odhalí nejlépe, ale daň, kterou za to zaplatíte, mi nepřijde úplně adekvátní.
Otazka jestli transplarentni kryt taky zezloutne za dva mesice jako vsechny transplarentni kryty