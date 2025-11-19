Apple přišel o designéra iPhonu Air

Apple si v posledních měsících prochází nenápadným, ale o to bolestivějším odlivem mozků. Ztráty z oddělení umělé inteligence už sledujeme delší dobu, ale jak se ukazuje, podobný průvan panuje i v týmu designu, který teď dostal další citelný šrám. Podle informací agentury Bloomberg jej totiž opouští Abidur Chowdhury coby průmyslový designér, který při letošním zářijovém eventu uváděl iPhone Air.
Chowdhury podle zdrojů zamířil do doposud nejmenovaného AI startupu. Uvnitř Applu to prý vyvolalo poměrně velké pozdvižení, protože jeho hvězda ve zdejší designérské hierarchii poslední roky jenom stoupala. A i když se jeho jméno začalo více skloňovat právě díky iPhonu Air, odchod údajně s premiérou telefonu nijak nesouvisí.
Designové oddělení Applu přitom oslabilo už v posledních měsících několikrát. Po odchodu Jonyho Ivea se postupně rozutekla celá řada ikonických jmen, kdy Apple opustili postupně Evans Hankey, Tang Tan, Cyrus Daniel, Matt Theobald nebo Erik de Jong. Někteří skončili přímo v Iveho studiu LoveFrom, které mezitím převzal OpenAI, jiní se přesunuli do technologických firem, kde se aktuálně snaží vytvořit další inovativní produkty.
Kam přesně Chowdhury míří je zatím nejasné, přičemž jeho LinkedIn zatím stále svítí pod Applem. Jedno je ale jisté. Pokud Apple ještě donedávna působil jako mekka pro nejlepší designéry světa, poslední měsíce začínají ukazovat, že to zdaleka nemusí být samozřejmost. A tak se potichu začíná řešit, jak moc tenhle odliv talentů může ovlivnit podobu budoucích produktů, které se dnes rodí za zavřenými dveřmi v Cupertinu.