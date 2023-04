Alza spustila na Slovensku AlzaPlus+! Nabízí neomezenou dopravu zdarma za 1 € měsíčně

Pokud rádi nakupujete na Alze a žijete v Česku, zcela určitě vás na konci loňského května potěšilo spuštění služby AlzaPlus+, v rámci které nabízí Alza neomezené doručení objednávek do AlzaBoxů a na výdejní místa za symbolický měsíční poplatek. Už tehdy sice prodejce oznámil, že se službou počítá do budoucna i pro Slovensko, avšak od té doby o slovenském spuštění nebylo ani vidu, ani slechu. To se ale nyní konečně mění, jelikož AlzaPlus+ konečně na Slovensku funguje.

Podmínky AlzaPlus+ na Slovensku jsou stejné jako v Česku – tedy za symbolický měsíční či jednorázový roční poplatek dostanete možnost neomezené dopravy zdarma na objednávky doručené do AlzaBoxů, na prodejny Alzy, na Alza Pointy, do Zásilkoven či při zaslání objednávky jako Balík na poštu. Co se týče ceny, ta je při jednorázové roční platbě nastavena na 11,99 €, tedy de facto na 1 € za měsíc. V případě měsíčního členství je pak cena 2,50 €. Zejména roční členství se tedy vyplatí klidně už v případě, že každý měsíc učiníte alespoň jednu objednávku. Nejlevnější vyzvednutí totiž nyní vychází na 1,79 €, což AlzaPlus+ strká hravě do kapsy. I z vlastních zkušeností tedy můžeme tuto novinku jen a jen doporučit.

Více informací o AlzaPlus+ na Slovensku zjistíte zde