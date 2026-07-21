Máte AlzaPlus+? Právě teď můžete výrazně ušetřit na telefonech, noteboocích i LEGO

Komerční sdělení: Pokud patříte mezi pravidelné zákazníky Alzy, možná je právě teď ideální chvíle poohlédnout se po novém telefonu, notebooku, televizi, LEGO stavebnici nebo třeba kávovaru. Oblíbený e-shop totiž spustil novou akci pro členy AlzaPlus+, díky které lze na tisících produktů ušetřit stovky až tisíce korun. Akce běží od 21. července do 3. srpna a zahrnuje více než 20 tisíc produktů napříč prakticky všemi kategoriemi.
Výrazné slevy na elektroniku i vybavení do domácnosti
Největší pozornost samozřejmě poutá elektronika. Ve slevě je například nový Samsung Galaxy S26 Ultra, který mohou členové AlzaPlus+ pořídit o 15 % levněji. Výhodněji vyjde také herní notebook Acer Nitro V 16, OLED televize Samsung QE65S90F, handheld Valve Steam Deck nebo oblíbená powerbanka AlzaPower Parade Gen2 20 000 mAh. U některých produktů navíc nechybí ani zajímavé dárky zdarma nebo doprava zdarma.
Na své si ale přijdou i ti, kteří zrovna žádnou elektroniku nehledají. Akce zahrnuje rovněž domácí spotřebiče, vybavení do kuchyně, sportovní potřeby, kosmetiku, drogerii, hračky, potřeby pro domácí mazlíčky nebo třeba knihy. Jinými slovy, slevy se netýkají jen několika vybraných produktů, ale opravdu široké nabídky napříč celým sortimentem.
Pokud patříte mezi fanoušky stavebnic LEGO, potěší vás například zlevněná stavebnice LEGO Ideas Červená londýnská telefonní budka. Výhodněji lze pořídit také produkty pro chytrou domácnost včetně termostatických hlavic, příslušenství pro Apple Home nebo dalších smart zařízení. Ve slevách nechybí ani herní příslušenství, konzole, ovladače nebo počítačové komponenty.
Sleva platí jen pro členy AlzaPlus+
Veškeré zvýhodněné ceny jsou dostupné členům programu AlzaPlus+. Pokud jej již využíváte kvůli dopravě zdarma nebo doručování do AlzaBoxů, můžete nyní své členství využít i k výrazným úsporám při nákupu. Některé produkty jsou navíc zlevněné o desítky procent, takže rozdíl oproti běžné ceně rozhodně není zanedbatelný. Pokud jste tedy nákup nové elektroniky nebo vybavení do domácnosti plánovali, vyplatí se nabídku projít. Akce potrvá pouze do 3. srpna 2026 nebo do vyprodání zásob vybraných produktů.