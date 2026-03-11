Extra Mega Slevy pro členy AlzaPlus+ jsou tu! Ušetřete díky nim ještě výrazně víc

Zavřít reklamu

Jiří Filip
Komerční sdělení: Pokud rádi nakupujete na Alze, určitě vám neuniklo, že již pěkných pár dní běží velká slevová akce Mega slevy, v rámci které se lze dostat k mnoha produktům za velmi výhodné částky. Alza si však evidentně řekla, že může být ještě líp a pro členy AlzaPlus+ předplatného, jehož hlavní devízou je doprava zdarma do AlzaBoxů, spustila ještě speciální Extra Mega slevy, které sráží ceny už tak zlevněných produktů ještě níž. 

Nabídka produktů v Extra Mega slevách přitom není vůbec špatná, ba právě naopak. Na výběr je z pořádné nálože elektroniky, ale i mnoha jiných produktů z dalších kategorií. Co je pak velmi zajímavé, je to, že výše slevy pro člena AlzaPlus+ je v mnoha případech podstatně vyšší, než kolik si Alza účtuje za roční předplatné AlzaPlus+. A protože platí tyto slevy jak pro stávající, tak i pro nové předplatitele této služby, ve výsledku se v mnoha případech vyplatí si AlzaPlus+ předplatit a následně si daný produkt koupit za zvýhodněnou cenu, protože se i přes nákup AlzaPlus+ stále dostanete níž, než byste se dostali bez něj. Je tedy rozhodně o co stát. 

