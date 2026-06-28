Jste členy AlzaPlus+? Teď můžete výrazně ušetřit na tisících produktů

Komerční sdělení: Pokud máte aktivní členství AlzaPlus+, rozhodně byste v následujících dnech neměli minout speciální slevovou akci, kterou si Alza připravila. Až do 29. června totiž nabízí tisíce produktů za ještě výhodnější ceny, přičemž slevy se vztahují napříč prakticky celým sortimentem. Zlevnily mobilní telefony, notebooky, herní příslušenství, televize, domácí spotřebiče, chytrá domácnost i spousta dalších kategorií.
Velkou výhodou je, že není potřeba hledat slevové kupóny ani zadávat žádné promo kódy. Zvýhodněná cena se členům AlzaPlus+ zobrazí automaticky přímo u produktu. U některých položek lze navíc ušetřit i desítky procent oproti běžné ceně.
V akci nechybí například výkonná powerbanka AlzaPower Parade Gen2 s kapacitou 27 000 mAh a podporou 100W nabíjení, oblíbený Samsung Galaxy A17, herní notebook Lenovo LOQ s grafikou GeForce RTX 5050, bezdrátová herní sluchátka SteelSeries Arctis Nova 5, Meta Quest 3, SSD Samsung 990 PRO, Xbox Wireless Controller nebo třeba LEGO Pokémon Venusaur, Charizard a Blastoise. Výběr je ale mnohonásobně širší a zahrnuje více než 18 tisíc produktů.
Potěší také tradiční služby Alzy. Většinu zboží lze objednat s rychlým doručením, přičemž u řady produktů platí oblíbené „Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš“. Samozřejmostí je i možnost vyzvednutí na prodejnách nebo doručení až domů.
Pokud tedy plánujete pořízení nové elektroniky, vybavení do domácnosti nebo třeba herního příslušenství, právě probíhající AlzaPlus+ slevy rozhodně stojí za pozornost. Akce potrvá jen do 29. června, takže s případným nákupem není důvod příliš otálet.