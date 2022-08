Studio Display má problémy se zvukem, Apple zatím opravu nenabízí

Přestože byl nový Apple Studio Display světu představen a uvolněn zhruba před čtvrt rokem, stále ho neopustily veškeré porodní bolesti, které jsou u nových Apple produktů naprosto typické. Jeden takový problém totiž v posledních týdnech hlásí čím dál tím více jablíčkářů a to dokonce v takové míře, že se tyto stížnosti dostaly již k samotnému Applu. Ten je ale zatím bezradný.

Vše se tentokrát točí kolem zvuku z interních reproduktorů, který může buď občas vypadávat, zcela vypadnou, znít zkresleně či obecně s celou řadou dalších defektů. Že Apple o problému ví potvrdily zdroje portálu MacRumors, které mu poskytly mimo jiné vyjádření jím rozeslané do autorizovaných servisů. V tom stojí krom potvrzení problému taktéž informace o tom, že krátkodobě lze vše vyřešit odpojením veškerého připojeného příslušenství k monitoru, jeho vypnutím a následným zapnutím. Co se pak týče komplexní opravy problému, ta by měla dorazit v některé z budoucích aktualizací firmwaru displeje. Kdy se tak stane je nicméně zatím nejasné, jelikož je pro Apple celá záležitost zatím nová a potřebuje nějaký čas na její vyřešení. Důležité je nicméně to, že se jedná “jen” o problém softwaru a nikoliv hardwaru, takže pokud vás zvuk trápí také, zkrátka jen vyčkejte na update, který vše vyřeší. Ostatně, je i v zájmu Applu, aby dorazil co možná nejdřív.