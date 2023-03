Jak Steve Jobs zasáhl, aby ochránil jednu z nejznámějších aplikací pro Mac

Rogue Amoeba’s Audio Hijack je jedna z nejvýkonnějších zvukových aplikací na Mac, která uživatelům umožňuje v podstatě nahrát jakýkoli zvuk z jakéhokoli zdroje. Generální ředitel a spoluzakladatel Rogue Amoeba Paul Kafasis v novém příspěvku na blogu odhaluje, jak Americká asociace nahrávacího průmyslu (RIAA) tlačila na vypnutí aplikace. Steve Jobs ale tehdy zasáhnul a zachránil ji.

Příběh začíná tím, že Rogue Amoeba si v září 2003, tedy jeden rok poté, co byla appka Audio Hijack spuštěna na Mac, všiml objednávky od zákazníka s e-mailovou adresou RIAA. „V ten moment jsme přestali oslavovat první výročí, neboť jsme všichni dobře znali soudní historii asociace. Měli jsme obavy, že se o náš produkt zajímají.“ vzpomíná Kafasis. Jelikož ale poté o RIAA více neslyšeli, mysleli si, že asociace uznala legitimnost použití jejich nástroje.

V nedávném rozhovoru však Adam Curry prozradil podrobnosti o tom, jak blízko byla RIAA vypnutí aplikace Audio Hijack. V rozhovoru Curry vyprávěl, že se v roce 2005 setkal se Stevem Jobsem a Eddy Cuem ohledně podcastingu a iTunes. Jak se ukázalo, RIAA se obrátila přímo na Apple a požádala o vypnutí Audio Hijack, čímž by Rogue Amoeba úplně obešla. Když se Jobs dozvěděl, jak důležitý je Audio Hijack pro podcastery, vzkázal RIAA, aby podcasty raději začala poslouchat.

Z Curryho rozhovoru:

A právě na tomto setkání se Steve Jobs zeptal: „Jak vlastně nahráváte?„. V podstatě jsme neměli žádné nástroje k nahrávání, protože v té době byly podcasty ještě v plenkách. Ale Mac měl aplikaci nazvanou Audio Hijack Pro a byla skvělá, protože jsme mohli vytvářet i komplikovaně audio řetězce. Eddie Cue řekl: „RIAA chce, abychom deaktivovali Audio Hijack Pro, protože s ním můžete nahrávat jakýkoli zvuk z vašeho Macu, jakoukoli skladbu, cokoliv“. Steve se pak ke mně otočil a řekl: „Potřebujete to k vytvoření těchto podcastů?„. Řekl jsem: „Aktuálně ano!„. Steve Jobs jim tedy řekl, ať se ztratí, a já si pomyslel: „Chlape, díky, Steve Jobs je na mé straně. To je cool.“ Nebát tedy Steva Jobse, mohlo to pro aplikaci Audio Hijack dopadnout bledě.