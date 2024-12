Recenze M-Audio Forty Eighty: Monitory, které je radost vidět i poslouchat

Rádi byste sobě či vašim blízkým dopřáli pohlcující zvuk v líbivém balení? Pak by vás mohla zaujmout naše recenze na M-Audio Forty Eighty. Právě tyto monitory nám totiž nedávno dorazily na otestování do redakce a jelikož jsem na ně byl velmi zvědavý a okamžitě po nich „skočil“, abych si jimi ozvučil na pár dní pracovnu, je nyní nejvyšší čas na to seznámit vás s tím, jaké vlastně tyto monitory jsou.

Technické specifikace, zpracování a design

Tento pár dvoupásmových aktivních monitorů se může pochlubit uzavřenou ozvučnicí se zadním basreflexem, která poskytuje precizní reprodukci basů a vyvážený zvuk. S celkovým výkonem 2× 150 W (150 W na každý monitor) a bi-ampingovou konstrukcí si poradí s dynamickými pasážemi i jemnými detaily.

O basy se stará 8palcový woofer s kevlarovou membránou a neodymovým magnetem, který zajistí mimořádnou tuhost a odolnost proti zkreslení. Výšky zase obsluhuje 1,25palcový driver s hedvábným kulovým vrchlíkem a exponenciálním zvukovodem pro čistý a jasný přednes i v akusticky složitých prostředích.

Co se týče konektivity, těšit se můžete na symetrické analogové vstupy XLR (canon) a TRS 6,3 mm (velký jack), a nechybí ani Bluetooth 5.0 TWS pro bezdrátový přenos zvuku v pravém stereo režimu. Profesionální Burr-Brown převodníky zaručují věrnost digitálního přenosu a maximální přesnost.

Vestavěný DSP procesor nabízí široké možnosti přizpůsobení – od 5pásmového EQ a nastavení crossoveru až po uživatelské presety, mezi nimiž můžete rychle přepínat přímo z předního panelu. Pro detailnější ovládání je k dispozici aplikace M-Audio Studio Control, která umožňuje jemné doladění každého parametru podle vašich potřeb. Co se týče rozměrů, ty jsou:

Hmotnost jednoho monitoru: 10 kg (celkem 20 kg/pár)

Rozměry monitoru: 24,5 × 29,2 × 38,1 cm

Přepravní hmotnost boxu: 12,79 kg

Rozměry boxu: 41,7 × 36,1 × 50,6 cm

Balení obsahuje:

2× monitor Forty Eighty

2× napájecí kabel (1,5 m)

2× pěnová izolační podložka

Návod

Hodnotit design je samozřejmě ryze subjektivní záležitostí, ale za mě osobně jsou monitory M-Audio Forty Eighty vzhledově poměrně atraktivní. Kombinace černého plastu se zlatými prvky a kevlarovou membránou zabarvenou taktéž do světlých odstínů je totiž vizuálně líbivá a myslím, že dokáže zapadnout do každého interiéru.

Fotogalerie M-Audio Forty Eighty LsA 1 M-Audio Forty Eighty LsA 3 M-Audio Forty Eighty LsA 4 M-Audio Forty Eighty LsA 5 M-Audio Forty Eighty LsA 6 M-Audio Forty Eighty LsA 7 Vstoupit do galerie

Ostatně, reproduktory jsou nadesignovány celkově dost minimalisticky, takže v interiéru nepůsobí nikterak rušivě, což je rozhodně super. Kdybych pak měl zhodnotit zpracování, zde není co řešit. Z hlediska technických specifikací se jedná o špičkové monitory, čemuž právě zpracování odpovídá. V tomto směru se zkrátka jedná o naprosto nekompromisní produkt.

Cena páru monitorů M-Audio Forty Eighty je 9 990 Kč.

Testování

Pokud si monitory pořídíte „jen“ pro příjemné, ale hlavně pohodlné ozvučení vaší domácnosti, po jejich vybalení z krabice vás čeká vlastně jen jejich zapojení do zásuvky, následné vzájemné propojení pro vytvoření stereo sestavy a pak už jen propojení s vaším mobilním telefonem, případně počítačem či jiným zdrojem zvuku s Bluetooth.

Co mě pak opravdu potěšilo, jsou přibalené antivibrační podložky, které stačí jednoduše umístit pod základnu reproduktorů a tím eliminovat jejich vibrace při přehrávání. Jedná se sice na jednu stranu o drobnost, na druhou stranu jsem ale už za svou „recenzentskou kariéru“ otestoval spousty reproduktorů, avšak tento doplněk přímo od výrobce obsahovalo jen balení hrstky z nich.

Já testoval reproduktory primárně bezdrátově, jelikož se řadím mezi naprosto běžné posluchače hudby, který píše na web, jenž čtou taktéž běžní posluchači a nikoliv audiofilové a hudební hračičkové. Zprovoznění monitorů je v takovém případě otázkou pár vteřin, avšak je třeba dodržet správné pořadí. Nejprve musíte přes pravé spodní tlačítko na jednom z monitorů aktivovat párovací režim a následně si jej v nastavení vašeho telefonu, konkrétně pak v sekci Bluetooth připojit.

Jakmile tak učiníte, stačí zapnout druhý monitor, aktivovat u něj „Link“ pro spárování do režimu stereo s již aktivovaným monitorem a je hotovo. Jakmile máte tento proces za sebou, můžete si stáhnout ještě doprovodnou aplikaci M-Audio Forty Series Control, která vám umožní přenastavit si režim přehrávání na ten, který potřebujete. K dispozici jsou konkrétně režimy:

Hype – zdůrazněné basy a výšky (pro poslech hudby)

– zdůrazněné basy a výšky (pro poslech hudby) Flat – neutrální rovný (referenční pro profesionální studia)

– neutrální rovný (referenční pro profesionální studia) Custom – uživatelské presety

Já poslouchal monitory většinu času v režimu Hype, nicméně párkrát jsem si pohrál i vlastním přizpůsobením zvuku, v rámci kterého jste schopni si přehrávání přizpůsobit jednoduše řečeno tak, aby znělo naprosto perfektně právě vám a vašim preferencím. A musím říci, že tyto úpravy jsou opravdu slyšet.

Nejdůležitější je u monitorů samozřejmě zvuk a ten mají M-Audio Forty Eighty s ohledem na jejich cenovku opravdu skvělý. Monitory zní opravdu velmi přirozeně a když si před ně člověk sedne, pustí si svou oblíbenou hudbu a zavře oči, cítí se skoro jako na koncertě. Forty Eighty si jsou velmi jisté ve středech, nemají problém přehrát velmi přesně výšky či hloubky a opravdu skvěle znějící je i jejich basová složka, kterou oceníte například při poslechu hip-hopu.

Velmi kladně hodnotím i vyšší úroveň hlasitosti, kdy v případě vyšších hlasitostí takřka nedochází ke zkreslení přehrávaného zvuku s chrčením. Podtrženo, sečteno – z hlediska podání zvuku se za mě jedná o opravdu skvělou stereo sestavu, kterou je radost poslouchat.

Resumé

Upřímně řečeno, s monitory M-Audio Forty Eighty se mi bude loučit hodně těžko. Za dobu, co mi dělaly v pracovně společnost, jsem si je pro jejich opravdu pohlcující zvuk velmi oblíbil a jsem si naprosto jistý, že pokud se pro jejich pořízení rozhodnete, oblíbíte si je i vy. V líbivém těle se totiž skrývá zvuk, který prostě chcete slyšet každý den, ať už posloucháte jakýkoliv žánr. Koupi těchto monitorů tedy jednoznačně doporučuji.

Monitory M-Audio Forty Eighty lze zakoupit zde