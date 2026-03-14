Audio Video Show Praha 2026: přijďte si poslechnout to nejlepší z audio světa

Největší přehlídka moderního zvuku, obrazu a domácí zábavy v Česku se uskuteční 20. a 21. března 2026 v hotelu Diplomat Prague. Nabídne více než 60 expozic a stovky produktů, od dostupných řešení pro moderní domácnost až po špičkové audio sestavy.
Audio Video Show Praha letos otevírá dveře všem, kdo mají rádi moderní technologie, kvalitní zvuk i chytrá řešení pro domácí zábavu. Na jednom místě budete mít možnost vidět a často i slyšet produkty, o kterých jste možná na webu už četli nebo viděli jejich recenze.
Výstava nabídne desítky místností plných technologií z celého světa – od kompaktních streamerů a zesilovačů přes sluchátka až po kompletní audio systémy a domácí kina. Ať už posloucháte hudbu ze streamovacích služeb, sledujete filmy nebo chcete zlepšit zvuk u televize, pravděpodobně zde najdete inspiraci.
Technologie, které znáte z recenzí
Na výstavě budete moci vidět například reproduktory značky KEF, oblíbené zesilovače a streamery WiiM nebo řadu dalších zařízení, která patří mezi populární řešení pro moderní domácí audio systémy.
Velký prostor dostanou také sluchátka pro osobní poslech, od dostupných modelů až po špičkové konstrukce pro náročnější posluchače. V mnoha případech si je navíc budete moci rovnou vyzkoušet a poslechnout.
Moderní audio řešení pro současný obývák
Vedle klasických hi-fi sestav se představí také technologie, které dnes používá většina technologicky zaměřených uživatelů – například soundbary, kompaktní audio systémy, streamovací řešení nebo zařízení určená pro propojení s televizí a chytrou domácností.
Výstava tak není jen o extrémně drahých sestavách, ale především o praktických řešeních pro moderní domácnost, která kombinují kvalitní zvuk, jednoduché ovládání a integraci s dnešními technologiemi.
Fotogalerie
Desátý ročník výstavy
Jubilejní 10. ročník Audio Video Show Praha proběhne 20. a 21. března 2026 v hotelu Diplomat Prague, vždy od 10:00 do 18:00.
Vstupenky jsou k dispozici v síti GoOut a budou dostupné také na místě. (link pro nákup)
- jednodenní vstupné: 200 Kč
- dvoudenní vstupné: 300 Kč
Výtěžek ze vstupného bude věnován na podporu české pobočky UNICEF. (link na výstavu)
Pokud vás baví technologie, hudba, filmy nebo chcete jen zjistit, jak dnes může znít a vypadat moderní domácí zábava, Audio Video Show Praha je ideální příležitost vše vidět – a hlavně slyšet – na vlastní uši