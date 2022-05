Recenze M-Audio BX BT: Skvěle znějící poslechové monitory za příznivou cenu

V dnešní recenzi se podíváme na dvojici poslechových monitorů z dílny M-Audio, které nám do redakce zapůjčila společnost DISK Multimedia. Jedná se konkrétně o modely BX3 BT a BX4 BT, které nabízí velmi zajímavé technické specifikace v kombinaci s líbivým designem a zejména pak příznivou cenou. Ptáte-li se na to, proč recenzuji oba modely současně, je to proto, že se jedná o monitory, které jsou si technickými specifikacemi velmi blízké a spíš než dvě samostatné recenze tak dává smysl jejich porovnání.

Technické specifikace

Začněme modelem BX3 BT. Ty disponují 3,5” karbonovým wooferem a 1” tweeterem, které mají dle slov výrobce zajistit velmi kvalitní podání zvuku. Přestože nejsou monitory přespříliš velké, jelikož každá “bednička” měří 156 x 175 x 225 mm při zhruba 4,5 kilogramech, nabízí dohromady výkon 100W, což není vůbec málo. Dalším benefitem je tu možnost připojení reproduktorů ke zdroji zvuku jak kabelově pomocí 3,5mm jacku, tak přes Bluetooth. Nechybí zde ani High-EQ a Low-EQ ovladače zajišťující přizpůsobení. Zajímá-li vás frekvenční rozsah monitorů, ten je 80 Hz až 22 KHz. Cena těchto monitorů se pohybuje nad hranicí 3000 Kč.

Co se týče modelu BX4 BT, ten se v mnoha specifikacích v čele s možnostmi propojení, High-EQ a Low-EQ ovladači shoduje s BX3 BT. Na rozdíl od modelu výše se zde však dočkáte výkonu 120W, který zajistí monitorům dle slov výrobce silný a přesný zvuk. Větší je zde pak i woofer, který má u tohoto modelu 4,5”. Výškový reproduktor zde nicméně měří stejně jako u předešlé verze 1” a stejně jako v předešlém případě je (jako basový) vyroben z karbonu. Frekvenční rozsah tohoto modelu je 60 Hz až 22 KHz. Cena těchto monitorů se pohybuje mírně pod 4000 Kč.

Zpracování a design

Jelikož jsou BX3 BT a BX4 BT poslechovými monitory de facto z jedné produktové řady, asi vás nepřekvapí, že u nich výrobce vsadil na velmi podobný designový jazyk. Tělo je tvořeno vinyl-laminátovým MDF v černé barvě, které je na přední straně doplněno klasickým plastem, ovladačem hlasitosti či LED diodou signalizující Bluetooth připojení. Na zadní straně monitorů jsou pak zdířky pro kabelové propojení jak se zvukovým zdrojem, tak s elektrickou sítí. A tím vlastně vše tak nějak končí. Zkrátka a dobře, M-Audio vytvořilo designově jednoduché, neřku-li minimalistické reproduktory, které svým designem neurazí, ale popravdě asi ani úplně nenadchnou. Na trhu totiž určitě naleznete vzhledově povedenější kousky, na druhou stranu však taky mnohdy stojí výrazně víc peněz a nabízí horší technické specifikace.

Co nicméně ztrácí monitory na vzhledu, to dohání na zpracování. Vyrobeny jsou totiž skutečně precizně a zkrátka tak, jak byste chtěli, aby zařízení stojící na vašem pracovním stole, popřípadě kolem televize, gramofonu, multimediálního přehrávače či jiných zdrojů zvuku působilo. Na pocitu kvality dodává monitorům i jejich hmotnost, která není rozhodně nízká a člověk z ní tak nějak podvědomě cítí, že v ruce nedrží žádnou hračku, ale zařízení, které to dokáže skutečně roztočit.

Poslech

Suverénně nejdůležitějším aspektem každých monitorů je jejich zvuk a ten je jak v případě dvojice BX3 BT, tak i dvojice BX4 BT dle mého názoru velmi dobrý. Za poslední zhruba dva týdny, co mi doma hrají, jsem přes ně “prohnal” snad všechny hudební žánry, přičemž ani jednou jsem se nesetkal s tím, že by měly s nějakou skladbou problém – ba právě naopak. Obecně se dá říci, že zvuk reproduktorů je v obou případech velmi hutný, přičemž u BX4 BT je hutnost ještě o něco větší díky vyššímu výkonu. Další výhodou BX4 BT oproti BX3 BT je pak síla basů, která je u tohoto modelu vyšší, byť je jedním dechem třeba dodat, že jsou silnější basy slyšitelné spíš až při vyšších hlasitostech. Abych ale byl upřímný, jinak jsem příliš rozdílů mezi BX3 a BX4 neslyšel a to ani ve chvíli, kdy jsem poslouchal monitory bok po boku. Jasně, mírný rozdíl tu je, ale řekl bych, že pokud nejdete po hutnosti či síle basů, ale hlavně po kvalitě podání hloubek, středů či výšek, nemyslím si, že je třeba nutně sahat po BX4. Jen pozor, řeč je stále jen o poslechu hudby.

Monitory lze samozřejmě využívat i v kombinaci s herní konzolí, televizí a tak podobně a zde musím říci, že mi už BX4 BT dává smysl daleko větší. Vyšší výkon je zde totiž již vcelku slyšitelný, jelikož u filmů, seriálů a zejména u her je zvuk mnohdy dynamičtější, pro což je vyšší výkon reproduktorů zkrátka ideální. Problém zde navíc není ani s reprodukcí mluveného slova a tak podobně – vše zní totiž zkrátka příjemně přirozeně. Pokud máte tedy v úmyslu používat reproduktory univerzálně, u těchto modelů budete spokojení.

A jak jsou na tom monitory z hlediska hlasitosti a zkreslení s ní spojeným? I zde musím říci, že velmi dobře. Z vlastní zkušenosti musím říci, že spousty reproduktorů trpí při vyšších hlasitostech poměrně výrazným zkreslením zvuku, ale zde se nic takového (minimálně v nějaké extrémní podobě) nekoná. Ano, určitá degradace kvality přehrávaného zvuku tu samozřejmě je, ale rozhodně se nejedná o tak výrazný pokles kvality, že byste kvůli němu nemohli dané audio poslouchat, což je rozhodně pozitivní. Dalším pozitivem je pak to, že maximální hlasitost je natolik vysoká, že jak modelem BX3, tak zejména BX4 ozvučíte naprosto bez problému nejen velký byt, ale klidně i větší zahradu. Na letní party tedy naprosto ideální řešení.

Resumé

Jak tedy monitory řady BX BT od M-Audio zhodnotit? Pro mne osobně se jednalo o velmi příjemné překvapení. Nebudu vám lhát. Když jsem viděl jejich cenovku, neměl jsem úplně vysoká očekávání, ale s odstupem času musím říci, že mi cenovka monitorů přijde skoro až nesmyslně nízká. Kvalita zvuku, který jsou schopny monitory produkovat, je totiž na opravdu vysoké úrovni, které převyšuje například HomePody mini, které mi hrají doma standardně (a které jsou mnoha uživateli a to i těmi profesionálním označovány za malé audio zázraky). Pokud tedy sháníte monitory, které jsou za super cenu a zároveň nabízí opravdu kvalitní zvuk, právě jste je našli.

