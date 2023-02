Na prodej je další raritní Apple-1. Jeho cena bude zřejmě astronomická

Na našem magazínu jste mohli číst již o mnoha aukcích, v nichž prim hrály produkty značky Apple. Sběratelé jsou za produkty či třeba dokumenty související se Stevem Jobsem či Stevem Wozniakem zaplatit horentní sumy. Kdo má doma například nějaký starší produkt s logem nakousnutého jablka v originálním balení, může časem notně zbohatnout. Asi nikoho nepřekvapí, že zřejmě nejcennějším produktem v tomto směru je Apple-1. Jen připomeňme, že v roce 2020 se tento funkční počítač prodal v aukci za 458 tisíc dolarů. A další takový míří opět do aukce. Prohlédnout si jej můžete v galerii pod článkem.

Stroj se nachází v aukci společnosti RR Auction, která nese název „Steve Jobs and the Computer Revolution“. Tento konkrétní Apple-1 byl prvně použit v počítačovém obchodě Data Domain v Columbusu v roce 1977. Následně byl podepsán Stevem Wozniakem a získal jej současný majitel. Jde o skvělý kousek a očekává se, že by cena (ostatně i po minulých zkušenostech) mohla klidně překročit i 500 tisíc dolarů. Na prodej je taktéž první generace iPhonu. Nedávno se v jiné aukci prodal obdobný za 63 tisíc dolarů. Pokud vezmeme v úvahu, že maloobchodní cena tehdy byla 599 dolarů, jde o slušný přivýdělek. V době psaní tohoto článku je u iPhonu v RR Auction přihozeno na 4875 dolarů. Zúčastnili jste se někdy podobné aukce?