Do aukce míří školní projekt Steva Jobse z osmé třídy i utajovaný prototyp prvního iPodu

Apple letos slaví své 50. výročí a při této příležitosti pořádá aukční síň RR Auctions velkolepou dvoudílnou dražbu s názvem Steve Jobs & the Computer Revolution: The Apple 50th Anniversary Auction. Zatímco v první části aukce se historicky vůbec první šek vystavený společností Apple vydražil za ohromujících 2,4 milionu dolarů, druhá část nabízí snad ještě osobnější a pro fanoušky zajímavější sběratelské kousky.
Školní projekt s důrazným varováním
Největší pozornost přitahuje školní projekt, který Steve Jobs vytvořil v osmé třídě. Práce s datem 29. února 1968 nese název „What Is the Silicon-Controlled Rectifier?“ a skládá se z překližkové desky o velikosti 32 palců, dvou demonstračních obvodů, desetistránkové zprávy a Jobsových ručně kreslených schémat. Budoucí technologický vizionář k projektu dokonce přiložil instrukce pro porotu, jak s exponátem zacházet. Nezapomněl přitom učitele hned dvakrát důrazně upozornit, aby zařízení po vyzkoušení nezapomněli odpojit ze zásuvky. Pravděpodobně si byl velmi dobře vědom rizika, že by se obvod mohl při delším provozu spálit.
Tento unikát zůstal po dlouhá desetiletí uložen na pozemku rodiny Jobsových v Los Altos. Ačkoliv se aktuální příhozy v online aukci zatím drží pod hranicí 3 000 dolarů, experti očekávají, že konečná částka s blížícím se koncem dražby ještě rapidně poroste.
Fotografie z aukce
Funkční Apple-1 a „neviditelný“ iPod
Aukce, která čítá více než 200 předmětů, ovšem láká i na další technologické klenoty. Hlavním tahákem z oblasti ikonického hardwaru je plně funkční počítač Apple-1, známý pod označením „Neumark“. Jedná se o pozoruhodně zachovalý originální systém z roku 1977, který pochází z druhé padesátikusové výrobní série. K počítači je navíc přiložen rozsáhlý archiv dobových dokumentů.
Mezi naprosté rarity pak patří vývojový prototyp původního iPodu s označením Apple P68 „Stealth iPod“. Tento prototyp vytvořila speciální projektová skupina Applu a jeho hlavní zvláštností je obrovský ochranný obal. Ten měl za úkol dokonale skrýt finální rozměry zařízení před zraky nepovolaných osob, zatímco inženýři v přísném utajení ladili hardware i software před slavnostním odhalením v říjnu 2001. Jedinečný kousek zachoval tehdejší manažer týmu Jim Dumont a doplňuje jej bohatá dokumentace mapující milníky zrodu revolučního hudebního přehrávače.