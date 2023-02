iPhone 2g v původním balení se prodal za neuvěřitelný 1 400 000 Kč

Produkty od společnosti Apple v původním balení, které se dnes již nedají koupit, platí již dlouhé roky za velmi vzácný sběratelský artikl. Nejcennější je samozřejmě původní počítač Apple I, který se naposledy v aukci prodal za více než 11 milionů korun. Ovšem pokud máte místo něj doma v šuplíku originální iPhone 2g v původním balení, kterého krabice je navíc v originální zatavené fólii, rozhodně nemusíte litovat. 19. 2. 2023 letošního roku se totiž přesně takový iPhone prodal za částku 63 356,40$, tedy v přepočtu lehce přec 1,4 milionu korun.

Doposud nejvyšší částka za kterou se iPhone 2g prodal byla 39 339,60$ a i nyní se očekávalo, že částka nepřekročí 50 tisíc dolarů. Celkem padlo 27 nabídek, které prodávajícícmu zaručily, že se nakonec telefon prodal za částku vysoce překračující předchozí nejvyššší výtěžek z prodeje původního iPhone. Telefon má navíc poměrně zajímavý příběh, prodávala jej totiž majitelka, jenž jej vlastnila skutečně od jeho uvedneí na trh, tedy od roku 2007 a za neskutečných 16 let, jej neotevřela. Telefon dostala jistá Karen Green v roce 2007 od svých přátel jako dárek, ovšem původní iPhone byl tehdy kompatibilní pouze s operátorem AT&T a ona byla zákazníkem Verizonu. Telefon proto dala do šupláku, ze kterého jej vytáhla až v roce 2019, kdy jej nechala ocenit u jedné aukční síně. Ti ji tehdy řekli, že jeho hodnota je 5000$ a tak se rozhodla si jej nechat až do letoška, kdy potřebovala penízen a start vlastního podnikání a telefon tak nabídla v aukci.