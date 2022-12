Apple zrušil po kritice plány na sken fotek v iCloudu. Teď čelí pro změnu kritice za zrušení

Apple si opět náležitě dokázal, že zavděčit se celému světu zkrátka a dobře nelze. Není tomu totiž tak dávno, co se rozhodl zrušit tvrdě kritizované plány na skenování fotek v iCloudu kvůli dětské pornografii, a už se na něj valí kritika za to, že tento plán zrušil.

Ano, čtete správně. Když Apple před více než rokem oznámil, že má v plánu zavést skenování fotek v iCloudu ve snaze potlačit šíření dětské pornografie, tvrdě u jablíčkářů narazil. Zdánlivě šlechetný úmysl si totiž spoustu z nich vyložilo tak, že jim chce Apple lézt do soukromí, což je pro ně naprosto nemyslitelné a zároveň něco, kvůli čemu se právě na Apple produkty doposud spoléhali. Vždyť soukromí uživatelů bylo pro společnost vždy prioritou. Apple se proto po kritice rozhodl ze svých plánů na rychlé zavedení slevit a novinku odložit k ledu. Nedávno pak oficiálně oznámil, že dává veškeré tyto plány k ledu a skenování fotek zavádět nebude. Ani to ale evidentně není všem po chuti. Australské úřady pro kyberbezpečnost totiž nyní začaly Apple kritizovat za to, že si svůj záměr rozhodl odpískat, jelikož jsou dle nich tato opatření potřeba a je alarmující, jak málo stačí k tomu, aby je technologičtí giganti odpískali. Kalifornského giganta může nicméně těšit alespoň fakt, že kritika nepadá jen na něj, ale taktéž na Microsoft, který taktéž fotky na OneDrive neskenuje a tím pádem jde do jisté míry proti Austrálii.

Bude extrémně zajímavé sledovat, zda se pokusí Austrálie donutit Apple a Microsoft k nasazení skenování fotek v jejich cloudových řešeních například přijetím zákonů, které jim to budou nařizovat. Pokud by se tak totiž stalo, zřejmě by společnostem nic jiného než se podvolit nezbylo, což by však na druhou stranu znamenalo, že na sebe přivolají kritiku ze strany běžných uživatelů. Jedná se tedy o extrémně nezáviděníhodnou pozici.