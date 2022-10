Jeden z největších přešlapů v historii iPhonů bude již brzy oficiálně neopravitelný

Již brzy se na seznamu zastaralých Apple produktů, které tím pádem ztrácí možnost oprav v autorizovaných servisech, objeví další iPhone. Pravdou však je, že zrovna u tohoto modelu to zřejmě příliš mnoho jablíčkářů mrzet nebude. Řeč je totiž konkrétně o iPhonu 5c, který byl představen v září 2013 po boku iPhonu 5s. Zatímco však ten se setkal s velmi vřelým přijetím, v případě iPhonu 5c tomu bylo zcela opačně.

Ačkoliv měl být iPhone 5c prodáván vedle řady 5s coby její levná alternativa a do jisté míry měl tedy představovat nultou generaci iPhonu SE, pravda byla zcela opačná. iPhone 5c byl totiž na to, že měl plastová záda a celkově horší hardware bez Touch ID poměrně drahý, kvůli čemuž si našel jen velmi málo zákazníků. Do karet mu navíc úplně nehrál ani design, který nebyl právě kvůli použitým materiálům ani zdaleka tak prémiový jako tomu bylo právě v případě iPhonu 5s. Přesně z tohoto důvodu je tak v dnešní době spíše raritou, na kterou člověk narazí opravdu sporadicky. Pokud však tento model i nadále využíváte a potřebujete u něj vyřešit nějaký hardwarový problém, neváhejte. Už 1. listopadu bude totiž zapsán na seznam zastaralých Apple produktů, čímž se Apple zbaví nutnosti mít pro autorizované servisy zajištěné náhradní díly a tedy i možnosti jej opravit.