Apple čelí tvrdé kritice kvůli úmyslu skenovat iCloud

Není tomu tak dávno, co Apple oznámil, že začne skenovat iCloud fotografie za účelem detekování materiálu obsahujícího sexuální zneužívání dětí (CSAM). Nový systém zvaný neuralMatch upozorní tým recenzentů. Pokud se nelegální snímky skutečně objeví, budou kontaktovány orgány činné v trestním řízení. Ačkoli úmysl je dobrý, zvedla se vlna kritiky, která se obává hromadného sledování. A už zde je první velká iniciativa, které je tento úmysl opravdu velmi proti srsti.

Mezinárodní koalice čítající na 90 organizací zabývající se politikou a právem zveřejnila otevřený dopis, v němž Apple žádá, aby od možnosti sledování iPhonů, iPadů a dalších produktů ustoupil. „Ačkoli jsou tyto funkce určeny k ochraně dětí a snížení šíření materiálů týkajících se sexuálního zneužívání dětí (CSAM), obáváme se, že budou použity k cenzuře, ohrožení soukromí a bezpečí lidí na celém světě. Může to mít katastrofální následky,“ stojí v dopise. Někteří signatáři se bojí, že tento systém by mohl v různých zemích s různými právními systémy být zneužit k hledání politického obsahu. V dopise konkrétně stojí, že: „Jakmile bude tato funkce zadních vrátek integrována, vlády by mohly přimět Apple, aby rozšířil funkci na další účty k detekci obrázků, které jsou nežádoucí z jiných důvodů, než ke kterým byly původně určeny.“

Dopis také vyzývá Apple, aby upustil od plánovaných změn v iMessage v rodinných účtech, které by se pokusily identifikovat a rozmazat nahotu ve zprávách dětí, a nechat je tak zobrazit pouze v případě, že budou rodiče o tomto kroku informováni. Uvidíme, jak se k celé situaci postaví Apple. Kritika se totiž na něj valí ze všech stran, a to od neziskových skupin až po akademiky a odborníky v oblasti zabezpečení. Jak se na tento záměr Applu díváte vy?