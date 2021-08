Apple čelí za nové kontroverzní funkce pro ochranu dětí v iOS 15 tvrdé kritice

Apple oznámil, že začne skenovat iCloud fotografie, aby případně detekoval materiál obsahující sexuální zneužívání dětí (CSAM). Nový systém nazvaný neuralMatch upozorní tým recenzentů, pokud nelegální snímky objeví, a ti poté kontaktují orgány činné v trestním řízení. Účelem je snadnější vymáhání práv při vyšetřování trestných činů, ale podle odborníků je to obrovský a regresivní krok pro soukromí jednotlivců, který by mohl vést k hromadnému sledování.

Ještě předtím, než Apple podrobně popsal své plány, unikly zprávy o iniciativě CSAM a výzkumní pracovníci v oblasti bezpečnosti dle Financial Times vyjádřili obavy z budoucího používání nového protokolu skenování obrázků od společnosti Apple. Dalo se tedy předpokládat, že oficiální představení funkce bude znamenat další lavinu reakcí. Například bezpečnostní výzkumník Alec Muffet, který dříve pracoval pro Facebook, uvedl, že rozhodnutí Applu implementovat tento druh skenování obrázků je „obrovským a regresivním krokem pro soukromí jednotlivců“. Pozitivně na věc nehledí ani Ross Anderson, který působí jako profesor bezpečnostního inženýrství na University of Cambridge. Dle něj je to „naprosto otřesný nápad“, který by mohl vést k „distribuovanému hromadnému sledování“ zařízení. Kritika na adresu Applu se objevila i na Twitteru Matthewa Greena, výzkumníka kryptografie Johna Hopkinse.

„Tohle není dobré. Nechci být na straně dětského porna a nejsem terorista. Problém je ale v tom, že šifrování je účinný nástroj, který poskytuje soukromí, a vy nemůžete mít opravdu silné soukromí a zároveň dohlížet na každý obrázek, který někdo pošle,“ uvedl na svém profilu.

Dropbox, Google i Microsoft a další cloudové služby již uživatelské soubory kvůli kontrole nezákonného obsahu skenují, Apple ale dlouho odolával. Společnost Apple aktualizovala zásady ochrany osobních údajů v roce 2019. Již tenkrát v nich poznamenala, že se bude v nahraných souborech zaměřovat na potencionálně nezákonný obsah. Proto se dalo očekávat, že se objeví i nový nástroj pro jeho detekci.