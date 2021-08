Apple představil nové bezpečnostní funkce pro ochranu dětí v iOS 15, jsou poměrně kontroverzní

Na ochraně uživatelů jako takových si Apple zakládá dlouhodobě a nejinak je tomu i u dětí. Právě na ty cílí nové funkce chystané pro iOS 15 a další nové OS, které kalifornský gigant představil před pár hodinami skrze tiskovou zprávu. Nutno nicméně podotknout, že jsou poměrně kontroverzní a bude velmi zajímavé sledovat, jak je svět v následujících dnech, týdnech a měsících bude vnímat.

Nový bezpečnostní systém na ochranu dětí lze označit jako komplexní soubor několika filtrů, které mají za cíl primárně bojovat se šířením dětské pornografie a to jak dětmi, tak dospělými. Hlavní prim má hrát umělá inteligence analyzující například aplikaci Zprávy, ve které bude kontrolovat to, zda přes ní nejsou přijímány nebo odesílány pornografické materiály. Jakmile na podobnou fotku narazí, měla by ji umělá inteligence automaticky rozmazat (jak na straně odesílatele, tak příjemce) a jejího odesílatele na nevhodnost upozornit. To pak bude moci obdržet i jeho rodič, pokud bude mít nastavené rodinné sdílení a povolené potřebné funkce. Fotka bude nicméně odeslána i tak a půjde i zobrazit – stačit by mělo jen odsouhlasit upozornění, že se na fotce skrývá citlivý obsah.

Kromě kontroly aplikace Zprávy bude probíhat vyhledávání potenciálně škodlivých fotek také ve fotkách na iCloudu, přičemž jakmile Apple nějaké závadné fotky nalezne, bude je moci nahlásit příslušným orgánům k řešení. Vše má nicméně dle jeho slov probíhat s maximálním důrazem na uživatelské soukromí, takže bychom se neměli obávat toho, že naše fotky bude někdo procházet. Vše bude mít opět v rukou umělá inteligence, která podle určitých algoritmů dokáže dětskou pornografii rozpoznat. Jak je navíc uvedeno výše, prohledávání fotek se týká jen těch uložených na iCloudu. Pokud tedy fotky na iCloudu nemáte, můžete být z hlediska svého soukromí klidní. To ale budete moci být ve výsledku po vydání nových OS i tak. Apple se totiž nechal slyšet, že novinka bude zprvu dostupná jen v USA a s jejím rozšířením do zbytku světa počítá až výhledově. Je tedy vcelku možné, že se tu bavíme o horizontu let stejně jako v případě Apple Pay Cash a tak podobně.