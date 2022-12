Apple odpískal jednu z nejkontroverznějších novinek ve své historii

Ne každá novinka z dílny Applu je uživateli přijata kladně. Skvělým příkladem je třeba loni oznámený plán kalifornského giganta začít umělou inteligencí skenovat fotky uživatelů uložených na iCloudu za účelem odhalení dětské pornografie a následného boje s ní. Zdánlivě skvělá myšlenka se však záhy otočila proti Applu, když začala naprostá většina jablíčkářů toto rozhodnutí kritizovat za to, že zavedením něčeho podobného může být ohroženo jejich soukromí. Kalifornský gigant proto nyní svůj záměr přehodnotil.

Novinka, která měla být zprvu zavedena jen v USA, se jen krátce po svém oznámení dočkala ze strany Applu odkladu zavedení a to právě kvůli kritice. Odklad už tehdy Apple komentoval slovy, že vzhledem k vlně nevole uživatelů musí vše znovu pořádně zanalyzovat a promyslet, jelikož novinkou nechce své uživatele v žádném případě odradit od používání jeho softwarových i hardwarových služeb. Od té doby bylo ohledně skenování fotek v iCloudu ticho po pěšině, které až včera kalifornský gigant přerušil a to nejlépe, jak dle mnoha uživatelů mohl. Plán skenovat fotky totiž dle svých slov zcela zastavil a v dohledné době se jím nehodlá zabývat. Je tedy jasné, že o své soukromí se uživatelé obávat minimálně v nejbližší budoucnosti nemusí, jelikož jim nikdo do fotek nahlížet nebude.