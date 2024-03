Applu došla trpělivost, kritiku za nedodržování nového zákona v EU striktně odmítá

Na Apple se valí v posledních týdnech a měsících kritika snad ze všech stran a to mimo jiné kvůli jeho pojetí zákona o digitálních trzích na území Evropské unie. Ten velkým společnostem nařizuje určitým způsobem otevřít systémy a platformy firmám a vývojářům třetích stran, které jsou tak do nich schopné integrovat například snáze aplikace, platební možnosti a tak podobně. V případě Applu se tedy jedná například o umožnění instalace aplikací na iPhony z alternativních obchodů s aplikacemi či dokonce přímo z webu, popřípadě odemčení NFC platebním aplikacím a službám třetích stran. Pravdou však je, že minimálně podporu instalace aplikací mimo App Store pojal Apple poněkud svojsky a nastavil vývojářům takové podmínky, že pro ně není příliš výhodné svět App Storu opustit. Právě za své podmínky tak začal sklízet od vývojářských společností tvrdou kritiku, která je předkládána i Evropské unii ve snaze vyburcovat ji k dalšímu prošetření Applu. Ten však vše striktně odmítá.

V současnosti se konají na půdě Evropské komise slyšení velkých technologických firem právě ohledně zákona o digitálních trzích. V předešlých dnech se pak uskutečnilo zahajovací slyšení, kterého se zúčastnili zástupci technologických gigantů, přičemž v nadcházejících týdnech pak budou tato slyšení soukromá a budou se jich zúčastňovat vždy jen představitelé jedné společnosti spolu s regulátory EU. Už první slyšení však využil Apple k tomu, aby se od kritiky pokusil očistit. O to se pokusil konkrétně jeden z firemních právníků společnosti Kyle Andeer, který se nechal slyšet, že Apple své systémy na území EU přepracoval přesně tak, aby byly nově v souladu se zákonem o digitálních trzích.

„Řídili jsme se především tím, abychom zajistili dodržování zákona,“ řekl Andeer při slyšení. „A pak za druhé, že jsme to udělali způsobem, který byl v souladu s našimi hodnotami a v souladu s jazykem, který jsme s našimi uživateli vytvářeli po velmi dlouhou dobu.A myslíme si, že jsme toho dosáhli,“řekl konkrétně a pokračoval: „Budeme velmi pečlivě sledovat, jaký dopad mají všechny tyto různé změny na uživatelský zážitek, který jsme našim zákazníkům poskytovali 15, 16 let prostřednictvím iPhonu.“ Je tedy evidentní, že je Apple přesvědčen o tom, že vše, co kvůli zákonu o digitálních trzích udělal na území EU ve svých operačních systémech, je přesně takové, jaké mělo být. Kritika ze strany vývojářů třetích stran proto dle něj není na místě. Zda tomu tak je či není ale ve výsledku rozhodne až EU.