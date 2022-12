Apple takřka 100% poruší další slib, který dal svým uživatelům již loni

Není to jen slib ohledně kompletního přechodu Maců z procesorů Intel na Apple Silicon, který se Applu nepodařil dodržet. S ohledem na dnešní datum v kalendáři je totiž již prakticky jisté, že kalifornský gigant nedodrží ani loňský slib ohledně spuštění zbrusu nové aplikace pro poslech klasické hudby, který dal svým uživatelům v srpnu 2021 poté, co oznámil koupi aplikace Primephonic.

Aplikace Prinephonic byla ve své podstatě jakýmsi Apple Music či Spotify pro posluchače klasické hudby, jelikož v ní byly k dispozici skladby víceméně všech gigantů minulosti od Beethovena po Mozarta. A jelikož se těší právě tento žánr mezi uživateli velmi slušné oblibě, Apple se rozhodl, že by bylo fajn jej mít k dispozici pro své jablíčkáře pod vlastními křídly také, byť raději odděleně od klasického Apple Music. Po koupi proto ihned uvedl, že plánuje vytvořit samostatnou aplikaci s uvedením na začátku roku 2022. Z toho však nakonec sešlo s tím, že se tak stane až v průběhu téhož roku. Jak však nyní vidíme, šance na vydání nové samostatné aplikace ještě letos je extrémně malá, jelikož konec roku je za dveřmi a v posledních verzích OS, které letos vyjdou, není o nové aplikaci ani zmínka.

Zatímco v případě přechodu Maců z Intelu na Apple Silicon se nedodržení slibu dá ještě do jisté míry pochopit, protože se bavíme ve výsledku o snaze učinit revoluci na poli počítačů, zrovna u druhořadé aplikace pro poslech klasické hudby je nedodržení slibu poměrně nepochopitelné a na Apple rozhodně nevrhá dobré světlo. Ano, Apple se může potýkat například s problémy ohledně licencí a tak podobně, ale když už se do podobných slibů v minulosti pustil, měl si vše dobře rozmyslet, jelikož u takto drobných projektů by se chybovat rozhodně nemělo.