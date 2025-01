Apple nedodržel svůj slib. První vozidla s CarPlay nové generace v roce 2024 nedorazila

I přes to, že naše kalendáře ukazují datum 8. 1. 2025, web společnosti Apple stále tvrdí, že první vozidla s podporou CarPlay nové generace dorazí v roce 2024. Toto datum tedy Apple stihne dodržet už jen velmi těžko, jak jsme ostatně avizovali již před koncem loňského roku. Ostatně CarPlay je jedním z nejdéle odkládaných projektů v historii Applu. CarPlay nové generace, jehož zásadní rozdíl oproti tomu, co máme ve svých vozech a iPhonech nyní spočívá v integraci ovládacích a dalších prvlů vozidla. Například přímo přes CarPlay by mělo být možné ovládat nastavení sedadel, jejich chlazení nebo vyhřívání, nastavení masáží, klimatizace a mnoho dalšího. Samozřejmostí pak má být integrace kamerového systému vozu do CarPlay a mnoho dalšího.

Apple vůbec poprvé představil tuto novou verzi CarPlay na WWDC 2022, tedy v červnu 2022 a avizoval, že první vozidla dorazí během následujících měsíců. To se však ani o více než dva a půl roku později nestalo a to přesto, že Apple nejprve na svém webu uváděl, že první vozy dorazí do konce roku 2023 a následně toto datum změnil na rok 2024. Ani v roce 2025 však zatím žádný takový vůz na trhu není. Apple prezentoval vyobrazení nového CarPlay na vozech značek Aston Martin a Porsche. Mezi další značky, které měly vychytávku přinést a Apple s nimi chlubil patří Acura, Audi, Ford, Honda, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Lincoln, Mercedes-Benz, Nissan, Polestar, Renault a Volvo.

Je otázkou kdy a zda vůbec Apple CarPlay nové generace přinese, protože od doby, kdy tuto novinku společnost představila každá ze zmíněných automobilek představila minimálně jeden nový model svých vozidel, a to jak z těch běžných, tak po ty naprosto prémiové, jako je například nový Aston Martin Valour s cenovkou přesahující 50 milionů korun a ani ten nemá CarPlay nové generace. Osobně se tedy spíš přikláním k tomu, že se informace o nové verzi CarPlay z webu postupně ztratí a Apple tento projekt pustí k ledu.