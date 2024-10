Tesla a Robotaxi: Opravdu revoluce, nebo jen další slib?

Tisková zpráva: Minulý týden proběhla akce, která by mohla být zlomovým okamžikem v našem chápání automobilů. Americká automobilka Tesla totiž uspořádala dlouho očekávanou akci, která měla ukázat, že Tesla není jen obyčejná automobilová firma, ale také světový inovátor. Je však jejich Robotaxi opravdu revolučním momentem pro automobilový průmysl, nebo si na samořídící taxíky budeme muset ještě nějakou dobu počkat?

Od Tesly se dlouhodobě očekávají velké inovace. Firma je investory již dlouho hodnocena jako něco více než běžná automobilka. Tržní hodnota Tesly činí přibližně 770 miliard USD, zatímco její zisk za minulý rok dosáhl 9 miliard USD. Pro srovnání, německý Volkswagen, tradiční automobilka, má hodnotu kolem 50 miliard USD a vykázal zisk 19 miliard USD. Z tohoto pohledu je hodnota Tesly téměř na úrovni všech ostatních automobilových firem dohromady. Trh tedy oceňuje Teslu mnohem výše než jakoukoliv jinou automobilku, a dokonce výše než technologické giganty jako Apple, Microsoft, Meta, Alphabet nebo Nvidia.

Co však za tímto ohodnocením stojí? Tesla a její CEO Elon Musk již dlouhou dobu slibují revoluci v oblasti energetiky a dopravy. Většina aut dnes většinu času stojí nevyužitá, ať už doma nebo v práci. Tesla však slibuje, že tento koncept zcela změní, a to díky plné autonomii. To znamená, že auto by mohlo například vozit jiné lidi, zatímco jeho majitel spí nebo pracuje. Jinými slovy, vy jedete do práce a vaše auto mezitím může vydělávat tím, že vozí jiné cestující.

Tato vize by mohla vést k efektivnějšímu využívání zdrojů v ekonomice, což by přineslo výhody pro všechny. Autonomní vozidla by také mohla být bezpečnější a pohodlnější než současná doprava, protože cestující by mohli věnovat čas jiným činnostem. Investoři očekávají, že Tesla dokáže využít své know-how a generovat významné zisky ze softwaru. I proto je Tesla vnímána spíše jako technologická firma než klasická automobilka.

Po letech odkladů Tesla konečně odhalila svou představu o budoucnosti. Minulý týden představila dlouho očekávaný plně autonomní vůz s názvem Cybercab, jehož cena by neměla přesáhnout 30 000 USD. Tento vůz, bez volantu a pedálů, by měl být schopen přepravovat cestující bez jakéhokoliv lidského zásahu. Elon Musk také prozradil, že vůz se bude nabíjet bezdrátově, což je oproti současným elektromobilům zásadní inovace. Navíc má být tento vůz až 10-20krát bezpečnější než běžné automobily a náklady na ujetou míli by měly činit pouze 0,2 USD. Výroba by měla začít mezi lety 2026 a 2027. Spolu s Cybercabem Tesla představila nové možnosti využití robota Optimus, který by se mohl prodávat za cenu 20 000 až 30 000 USD. Elon Musk také představil futuristický Robovan, schopný přepravit až 20 lidí.

Otázkou zůstává, zda to bude stačit. Tesla nastavuje směr a přináší revoluci do automobilového průmyslu. Aby však své vize převedla do reality, bude muset získat potřebná povolení od regulátorů a dostat tato auta na silnice. Jak firma své technologie využije a zda bude schopná úspěšně monetizovat svůj software, zůstává nejasné. Existuje mnoho případů, kdy firma měla vynikající produkt, ale nedokázala jej úspěšně zpeněžit. Například OpenAI, lídr v oblasti umělé inteligence, očekává v následujících letech kumulativní ztráty v řádu desítek miliard dolarů. Pokud však Tesla splní své sliby a během příštích let dodá miliony těchto vozidel, mohlo by to znamenat největší revoluci v dopravě od vzniku automobilu. Aktuálně se ale zdá, že investoři nebyli z prezentace příliš nadšeni, a cena akcií Tesly klesla o přibližně 10 %.

