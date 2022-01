Sliby, chyby: Spotify ani půl roku od příslibu stále nepodporuje AirPlay 2

Nikdy neslibujte to, co nemůžete v dohledné době dodržet – tak přesně tuto poučku zřejmě ve společnosti Spotify příliš často neslýchají. Od posledního příslibu nasazení podpory AirPlay 2, díky kterému by se aplikace stala v jablečném ekosystému využitelnější, totiž uplynulo již dobrého půl roku, ale podpora stále k dispozici není.

Ačkoliv má Spotify s Applem dlouhodobě vypjaté vztahy, kalifornský gigant streamovací společnosti z hlediska implementace jeho technologií klacky pod nohy nehází, ba právě naopak. Veškeré softwarové funkce, které jsou dostupné i konkurenci, totiž nabízí i Spotify, aby se na jeho produktech stalo ještě využitelnější. To se však do jejich přijímání bohužel příliš nehrne, o čemž jsme se mohli ostatně přesvědčit mimo jiné i u vývoje aplikace pro Apple Watch, na kterou svět čekal dlouhé roky, aby následně zjistil, že je v prvních verzích vlastně k ničemu. Co se pak týče AirPlay 2, to by Spotify umožnilo přehrávat zvuk současně ve více místnostech, lepší hlasové ovládání Siri či vylepšené ukládání do vyrovnávací paměti. Na integraci sice společnost dle všeho již pracuje, jelikož se AirPlay 2 objevil už i v některých betách, avšak o implementaci stále mlčí.

V tuto chvíli je otázkou, co přesně může za opomíjením technologií Applu společností Spotify stát – respektive zda se jedná o další z forem konkurenčního boje, nebo Spotify technicky zkrátka nezvládá jejich nasazení. První scénář se však zdá upřímně poměrně zvláštní, jelikož by si podobným jednáním Spotify obíralo fanoušky na jablečných platformách, kteří jsou z hlediska předplatných daleko štědřejší než uživatelé na Androidu. Ať tak či tak, nezbývá než doufat, že se změny dočkáme v dohledné době.