Spuštění Spotify HiFi je odloženo na neurčito

Když v únoru loňského roku Spotify oznámilo plány na zavedení HiFi režimu pro přehrávání hudby, který měl nabídnout její vyšší kvalitu, nejednoho uživatele této služby tím velmi potěšilo. Nadšení však v posledních měsících vystřídal spíš pocit zmaru z dlouhého čekání, jelikož se režim do služby ne a ne dostat a to i přesto, že jej Spotify slibovalo na vybraných trzích do konce roku 2021. A jak se nyní podle jeho čerstvé reakce zdá, ještě nějakou dobu se čekat bude.

Na nasazení HiFi režimu se v posledních týdnech a měsících dotazovalo u Spotify čím dál více uživatelů a to zejména skrze jeho diskuzní fórum. A právě na tom se rozhodla společnost před pár hodinami zareagovat a učinit tak alespoň částečně přítrž hromadění dotazů. Konkrétně se na fóru nechala slyšet, že práce na HiFi režimu Spotify stále probíhají, ale v současnosti neexistuje časový rámec, který by bylo možné sdělit. Jinými slovy se tak dá říci, že zavedení novinky je odloženo ze strany Spotify na neurčito, což je vzhledem k prvotním plánům na zavedení v konkrétním termínu relativně překvapivá zpráva.

Co přesně tkví za oddalováním spuštění HiFi režimu u Spotify je v současnosti velmi těžké odhadnout. Čistě teoreticky však může mít na celé věci svůj podíl Apple Music a jeho HiFi režim, který se v loňském roce podařil Applu spustit a to navíc bez jakéhokoliv poplatku navíc. Právě s tím přitom Spotify u jeho HiFi režimu počítalo a je proto možné, že se nyní snaží novinku přepracovat i z finančního hlediska tak, aby jí mohlo nabízet taktéž zdarma a zároveň aby to dávalo ekonomicky smysl. Ať už je pravda jakákoliv, nezbývá než doufat, že na zavedení nebudeme muset čekat další rok.