Spotify HiFi: 5 věcí, které byste měli o tomto režimu vědět

Spotify HiFi je bezesporu jednou z nejočekávanějších novinek ve Spotify posledních let. Jsou to totiž již čtyři roky dozadu, kdy tato společnost v roce 2017 oznámila, že svým uživatelům umožní streamování hudby v HiFi kvalitě. Mnoho uživatelů a především „audiofilů“ začalo pochopitelně skákat radostí. Spotify dokonce vybraným uživatelům tehdy možnost streamování v HiFi kvalitě zpřístupnilo a už už to vypadalo, že brzy přijde globální spuštění. Opak se však stal pravdou – na streamování hudby v HiFi kvalitě přes Spotify se tak nějak opomnělo a dlouho se nic nedělo.

Pokud jste stále i po těch letech měli alespoň špetku naděje, že Spotify s HiFi kvalitou doopravdy přijde, tak pro vás mám skvělou zprávu – měli bychom se dočkat. Spotify totiž nedávno oznámilo, že se uživatelé mohou na příchod streamování v HiFi kvalitě těšit ještě letos. Bezesporu se jedná o velikou věc, a to nejen pro Spotify. Jestliže totiž patříte mezi uživatele Apple Music a do konce roku se v jablečné společnosti nic nezmění, tak to bude znamenat, že se právě Apple Music stane poslední populární hudební streamovací službou, která HiFi kvalitu nebude nabízet. Nutno podotknout, že Apple mimo jiné pro extra kvalitní poslech prodává nejnovější AirPods Max, které vás vyjdou na 16 490 korun. Nezbývá tedy nic jiného než doufat, že se i Apple rozhoupe a do Apple Music co nevidět možnost předplacení HiFi kvality přidá také.

Takto lze zvýšit kvalitu hudby ve Spotify již nyní:

Společně s oznámením streamování v HiFi kvalitě společnost Spotify přišla se seznamem celkově 5 věcí, které byste měli o Spotify HiFi vědět. Jestliže je pro vás svět HiFi audia nový, popřípadě pokud byste se chtěli dozvědět více o tom, jak Spotify HiFi bude fungovat, vědět byste měli následující:

Vysoce kvalitní streamování hudby je trvale jednou z nejžádanějších nových funkcí uživatelů Spotify, kteří se konečně již brzy dočkají. Spotify HiFi všem uživatelům nabídne hudbu v CD kvalitě a bezztrátovém formátu. Kromě vašeho primárního zařízení budete schopni Spotify HiFi využít také na reproduktorech, které podporují Spotify Connect. Díky Spotify HiFi se mohou uživatelé těšit na větší hloubku a čistotu zvuku, společně s dalšími výhodami. Všudypřítomnost je jádrem všeho, co se ve Spotify děje. Společnost Spotify proto spolupracuje s některými z předních světových výrobců reproduktorů, aby bylo možné využít Spotify HiFi s reproduktory, které podporují Spotify Connect. Uživatelé se tak mohou těšit na perfektní zkušenost. HiFi kvalita bude spojena s perfektním rozhraním a bezchybnou uživatelskou zkušeností. Spotify tak uživatelům zajistí, že budou moci svou oblíbenou hudbu poslouchat takovým způsobem, jak to sami mají rádi, a takovým způsobem, aby si ji stoprocentně užili. Spotify HiFi se začne ve vybraných zemích objevovat později v tomto roce. Již brzy budeme pro uživatele mít více informací, se kterými se ihned podělíme.

Co si budeme nalhávat, prozatím nám toho Spotify o vlastním HiFi streamování hudby moc neřeklo. Abyste samozřejmě mohli v budoucnu Spotify HiFi využít, tak bude nutné, abyste si pořídili kvalitní sluchátka či reproduktory. Jestliže se nyní těšíte na to, až si ve vašich AirPodech či jiných bezdrátových sluchátkách přehrajete vysoce kvalitní a bezztrátovou hudbu, tak vás již nyní musím zklamat. Vysoce kvalitní zvuk HiFi se totiž ve většině případech přenáší pouze kabelem a byť existují určité kodeky, které zaručují lepší kvalitu zvuku i bezdrátově, tak nimi jablečná zařízení nedisponují. Spotify HiFi tedy rozhodně není určené pro masy uživatelů, ale spíše jen pro minoritní skupinu audiofilů, kteří mají pro přehrávání HiFi hudby dostupné příslušenství v podobě sluchátek či reproduktorů. Spotify při představení Spotify HiFi mimo jiné přišlo s dalším dílem svého „seriálu“ Stream On, ve kterém najdete Billie Eilish & Finnease, kteří společně HiFi zvuk rozebírají. Na video v angličtině se můžete podívat níže.