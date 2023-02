Zuckerberg lhal. Meta navzdory slibům plánuje další propouštění

Společnost Meta Marka Zuckerberga sklízí jednu kritiku za druhou. Důvodem je nejen způsob, jakým provozuje své sociální sítě a platformy, ale také to, jakým způsobem se staví ke svým zaměstnancům. Navzdory slibům a doporučením chystá Zuckerbergův gigant podle dostupných informací další vlnu propouštění.

Poté, co společnost Meta loni v listopadu zrušila 11 tisíc pracovních míst, se podle dostupných zpráv chystá na další obří vlnu propouštění, a to v rámci snižování nákladů. K propouštění dojde i přesto, že samotný šéf Mety Mark Zuckerberg koncem loňského roku naznačil, že se jeho zaměstnanci již další vlny výpovědí obávat nemusí. Zuckerbergova Meta se tak zařadila mezi další technologické giganty, kteří se musí v zájmu šetření uchýlit k hromadnému propouštění.

Společnost Meta – stejně jako řada dalších firem – od roku 2019 téměř zdvojnásobila počet svých zaměstnanců. I to je jeden z důvodů, proč se loni na podzim musela zbavit téměř 13 % personálu, a proč nejsou tyto škrty podle všeho ještě zdaleka u konce. Podle deníku The Washington Post má chystaná vlna propouštění zasáhnout i management firmy. Meta rovněž plánuje ukončit některé ze svých běžících projektů a snažit se o co nejúspornější plnění těch nejnutnějších úkolů. Tento krok se negativně podepíše zejména na těch, kteří v Metě zastávají nižší pozice. Společnost Meta nicméně tyto zprávy nepotvrdila. Mluvčí společnosti Dave Arnold se na téma plánovaného propouštění odmítl vyjádřit.