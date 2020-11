Kdy, kde a jak sledovat letošní třetí podzimní Apple Event

Pokud pravidelně sledujete náš magazín, tak už jste určitě zaznamenali, že zhruba před týdnem Apple rozeslal vybraným médiím pozvánky na třetí letošní podzimní Apple Event, který nese legendární název One more thing. Jestliže se řadíte mezi jablečné fanatiky a už odpočítáváte poslední hodiny do startu zmíněné konference, tak by se vám mohl hodit tento článek, ve kterém si ukážeme, kdy, kde a jak sledovat prakticky jasné představení prvních Maců s procesory Apple Silicon. Kromě nových macOS zařízení bychom se teoreticky měli dočkat ještě lokalizačních přívěsků AirTags, náhlavních sluchátek AirPods Studio či nové generace Apple TV.

Historie pozvánek na Apple Eventy:

Fotogalerie apple november event fb Zdroj: Apple.com apple oficialne oznamil kdy predstavi iphone 12 a dalsi novinky Zdroj: Apple.com apple oznamil kdy predstavi iphony 12 Apple oznámil, kdy představí iPhony 12 Apple oznámil, kdy představí iPhony 12 apple keynote 2019 pozvanka +9 Fotek apple event pozvanka apple event event apple Apple iPhone event 2017 helloagainoctober27event-800x548 iPhone-7-event-pozvanka apple-sends-invites-for-september-event-iphone-5s-on-deck-what-we-know-so-far Apple Event 2016 Vstoupit do galerie

Hned na začátek si pojďme uvést to nejdůležitější, co byste měli o zmíněné konferenci vědět. Konat se tedy bude již dnes, tedy 10. listopadu 2020, od 19:00 našeho času. Vzhledem ke koronavirové situaci se i tato konference bude konat pouze online, bez jakýchkoliv fyzických účastníků, tedy médií a novinářů. Samotná konference, která bude opět zcela jistě předtočená a nebude k dispozici přímo v rámci přímého přenosu, se bude pro online diváky s největší pravděpodobností odehrávat z kalifornského Apple Parku a popřípadě z Divadla Steva Jobse, které se v něm nachází. Apple již v červnu na konferenci WWDC20 slíbil, že první Apple Silicon macOS zařízení představí ještě do konce letošního roku, tak doufejme, že slib dodrží. Jedná se o jednu z největších konferencí za posledních několik let, čemuž nasvědčuje i samotný název One more thing. Vše tedy k příchodu prvních zařízení s Apple Silicon nasvědčuje.

Po dobu celé konference, a samozřejmě i po ní, vás budeme na magazínu Letem světem Applem zásobovat články, ve kterých najdete přehled všech důležitých novinek. Články bude opět připravovat množství redaktorů tak, aby vám žádná novinka neutekla. Budeme velice rádi, když budete stejně, jako každý rok, sledovat říjnový Apple Event společně s Letem světem Applem!

Kdy, kde a jak sledovat dnešní Apple Event na iPhonu a iPadu

Pokud se na živý přenos dnešního Apple Eventu chcete dívat z iPhonu anebo iPadu, můžete tak učinit prostřednictvím tohoto odkazu. Aby bylo možné stream sledovat, tak je nutné mít na zmíněných zařízeních nainstalovaný iOS 10 nebo novější. Abyste měli z přenosu co možná nejlepší požitek, tak se doporučuje využít nativní webový prohlížeč Safari. Přenos ale samozřejmě bude fungovat i na jiných prohlížečích.

Kdy, kde a jak sledovat dnešní Apple Event na Macu

Chcete-li dnešní Apple Event sledovat na Macu či MacBooku, tedy na operačním systému macOS, tak stačí klepnout na tento odkaz. Pro správné fungování budete potřeba využít jablečný počítač běžící na operačním systému macOS High Sierra 10.13 nebo novějším. I v tomto případě se doporučuje využít nativní prohlížeč Safari, přenos však bude fungovat i na Chrome a dalších prohlížečích.

Kdy, kde a jak sledovat dnešní Apple Event na Apple TV

Jestliže se rozhodnete třetí podzimní jablečnou konferenci roku 2020 sledovat z jablečné televize, tak se nejedná o nic složitého. Stačí se přesunout do nativní aplikace Apple TV, kde vyhledejte film s názvem Speciální události Apple, popřípadě Apple Event. Poté stačí film spustit a je hotovo, živý přenos jede. Přenos je zpravidla k dispozici až pár minut před startem konference. Naprosto stejně to funguje i v případě, že nevlastníte fyzickou Apple TV, ale máte k dispozici přímo v televizi aplikaci Apple TV.

Kdy, kde a jak sledovat dnešní Apple Event na Windows

Živé přenosy od společnosti Apple můžete bez problémů sledovat i na konkurenčním operačním systému Windows, byť to v minulosti tak jednoduché nebylo. Konkrétně jablečná společnost doporučuje pro správný chod používat prohlížeč Microsoft Edge. Stejně dobře však fungují i ostatní prohlížeče, jako je například Chrome nebo Firefox. Jedinou podmínkou je fakt, že vámi vybraný prohlížeč musí podporovat MSE, H.264 a AAC. K živému přenosu se dostanete pomocí tohoto odkazu. Sledovat můžete událost i na YouTube zde.

Kdy, kde a jak sledovat dnešní Apple Event na Androidu

Pokud jste chtěli Apple Event ještě před několika málo lety sledovat na vašem Android zařízení, tak bylo o dost jednodušší přejít na počítač. Sledování bylo totiž nutné spustit se speciální aplikací a přes síťový proud, který byl často velmi nekvalitní. Nyní už jsou ale živé přenosy z jablečných konferencí k dispozici i na YouTube, jenž je k dispozici na všech platformách. Pokud tedy chcete chystaný říjnový Apple Event sledovat na Androidu, stačí přejít na živý přenos na YouTube pomocí tohoto odkazu. Událost můžete sledovat buď přímo z webového prohlížeče, anebo z aplikace YouTube.