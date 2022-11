Čeští operátoři začali zdražovat

Vlna zdražování, se kterou se Česká republika v posledních měsících intenzivně potýká, se přelila už i na mobilní operátory. Konkrétně T-Mobile totiž dostál svým slovům z konce srpna letošního roku a od října začal zdražovat mobilní tarify firemním, ale i některým běžným zákazníkům. Ty totiž v mnoha případech převedl na aktualizované tarify, které sice nabízí leckdy lepší služby, jsou vška i zákonitě dražší.

Za zdražováním stojí stejně jako v případě většiny průmyslu skokový nárůst cen energií, které musí T-Mobile nějakým způsobem pokrýt. Operátor se sice nechal ústy své tiskové mluvčí hned několikrát slyšet, že značnou část vyšších nákladů přebírá na sebe, avšak částečně je bohužel nucen zdražení přenést i na koncové zákazníky, což se nyní děje. Že T-Mobile v tomto směru neklame potvrdila mimochodem i předsedkyně Českého telekomunikačního úřadu Hana Továrková.

Co ostatní?

Zatímco T-Mobile již zdražování započal, zbylí dva operátoři z velké trojky s ním stále otálejí. O2 se veřejně nechalo již několikrát slyšet, že se zdražováním zatím nepočítá a Vodafone se do zdražování také zatím nehrne, byť jej nevylučuje. Záležet nicméně v obou případech bude prakticky 100% na tom, jak se bude vyvíjet celková situace na trhu s energiemi, která je v poslední době velmi turbulentní. Pokud by totiž ceny vyhnala ještě více, jen stěží lze počítat s tím, že by si byli operátoři schopni dosavadní ceny uchovat. Samozřejmě však platí, že o navyšování cen by dali s dostatečným předstihem vědět, jak to udělal i T-Mobile. Rozhodně se tedy nemusíte obávat toho, že by vám zničehonic přišla vyšší faktura bez toho, aniž byste byli informováni o změně tarifu či ceny.