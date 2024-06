Spotify zdražuje!

Patříte-li mezi předplatitele streamovací služby Spotify, máme pro vás špatnou zprávu. Stejně jako spousta dalších služeb, i Spotify se rozhodlo ke zdražení svých předplatných plánů a to v případě vyšších verzí k relativně razantnímu.

Ceny Spotify po zdražení vypadají následovně:

Individual – dříve 10,99 dolarů / nově 11,99 dolarů

dříve 10,99 dolarů Duo – dříve 14,99 dolarů / nově 16,99 dolarů

dříve 14,99 dolarů Family – dříve 16,99 dolarů / nově 19,99 dolarů

dříve 16,99 dolarů Student – dříve 5,99 dolarů/ nyní beze změny

Ceny se tedy zvýšily o 1 až 3 dolary v závislosti na typu předplatného – tedy v přepočtu na koruny o zhruba 23 až 68 Kč. Možná ještě zajímavější než přepočet na české koruny je pak to, že Spotify vůbec poprvé ve své historii zdražilo nad úroveň Apple Music a to jak tarif Individual, tak i Family. Předplatné Duo sice Apple nemá, nicméně jeho cena se nyní dostává v USA na úroveň rodinného předplatného Apple Music, které však umožňuje poslech až šesti členům domácnosti ve srovnání se dvěma členy Duo předplatného u Spotify. Je proto otázkou, nakolik zahýbe navyšování cen s počty předplatitelů. Ještě větší otázkou je pak to, kdy se dotkne zdražování i nás coby evropských posluchačů Apple Music. Je totiž víceméně jasné, že cenový nárůst na trhu v USA bude zbytkem světa následován, jak tomu ostatně bylo i v minulosti naprosto vždy.