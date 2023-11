Apple částečně prozradil, zda se chystá zdražovat

Ceny Apple produktů jsou bezesporu jedním z nejdiskutovanějších témat ve světě elektroniky a technologií. Nízké totiž v porovnání s konkurencí rozhodně nikdy nebyly, nejsou a pravděpodobně ani v budoucnu nebudou. Nejeden jablíčkář si nicméně přeje alespoň to, aby v budoucnu oproti nynější příliš nestoupaly, přičemž jedním ze strašáků pro některé z nich bylo například i nedávné oznámení Applu toho, že do roku 2030 budou všechny jeho produkty uhlíkově neutrální. Právě důraz na ekologii šel totiž na mnoha místech ve světě ruku v ruce právě se zdražením, o čemž se ostatně šlo dočíst v médiích ve velkém. Vzpomeňme třeba na strach z nových euronorem pro automobily, které je měly učinit ekologičtější, ale kvůli tomu taktéž výrobně podstatně dražší, či na zelenou energii. Nic takového ale u Applu naštěstí nehrozí a tedy minimálně kvůli dosáhnutí svých ekologických cílů zvyšovat ceny nebude.

Že nemá Apple v plánu kvůli myšlence vyrábět své produkty 100% uhlíkově neutrální zdražovat své produkty oznámila konkrétně jeho viceprezidentka pro životní prostředí, politiku a sociální iniciativy Lisa Jackson na konferenci Reuters NEXT. Ta řekla doslova to, že Apple nezvýší ceny, aby kompenzoval náklady své iniciativy na snížení emisí uhlíku. Ekologie v podání Applu díky tomu nebude uživateli vnímána negativně, což by v případě potenciálního zdražení produktů být klidně mohla. I díky tomuto přístupu pak Apple doufá v to, že k podobnému ekologickému smýšlení s produkty přiměje v budoucnu i mnoho dalších firem, jelikož ukáže, že jde výrobní procesy nastavit i tak, že jsou ekologická a zároveň finančně efektivní. Protože zcela otevřeně řečeno, myslet si, že by Apple dotoval své ekoaktivity na produktech ze své kapsy by byl nesmysl. Bavíme se totiž přeci jen o společností s jedněmi z nejvyšších marží na softwarové i hardwarové produkty, tedy alespoň podle celé řady srovnávacích analýz z minulosti. Zároveň je třeba jedním dechem dodat, že odmítnutí zdražování kvůli ekologii není příslibem toho, že se nebude zdražovat vůbec. Je totiž skutečně jen částečným odhalením plánu, který je sice dobré znát, nicméně smysl bude dávat až jako celek.