Netflix výrazně zdražuje

Streamovací gigant Netflix se v posledních měsících otřásá v základech. Nedávno totiž zavedl zřejmě nejkritizovanější novinku své historie v podobě poplatku za sdílení uživatelských účtů mezi vícero domácnostmi, což mu však podle dostupných informací paradoxně nepřineslo úbytek diváků, jak mnozí předpovídali, ale naopak příliv nových. A právě to mu možná dodalo odvahu k dalšímu do jisté míry kontroverznímu kroku ve formě prudkého zdražení základního stupně předplatného. To se sice zatím České republiky ani Slovenska netýká, avšak do budoucna je jasné, že k němu dojde i zde.

Základní úroveň předplatného zdražil Netflix konkrétně v Kanadě, USA a Velké Británii a to z dosavadních 9,99 dolarů měsíčně na 15,49 dolarů měsíčně, tedy v přepočtu 330 Kč. Za tuto cenu dostanou základní plán s rozlišením 720p a podporou sledování videa jen z jednoho zařízení v danou chvíli. Jen pro představu – v ČR vychází nejvyšší úroveň předplatného Premium v současnosti na 319 Kč měsíčně s tím, že nabízí 4K rozlišení a podporu 4 streamů současně.

Netflix se ke zdražení svého základního předplatného uchýlil v zahraničí proto, aby přiměl tamní uživatele k většímu využívání nejlevnějšího předplatného s reklamami. To totiž vychází jen na 6,99 dolarů, takže při jeho volbě diváci citelně ušetří a je pravděpodobné, že Netflix zároveň dost vydělá právě díky možnosti přehrávání reklam. Právě to je však pro Čechy a Slováky paradoxně dobrá zpráva. Předplatné s reklamami totiž zatím Netflix nabízí jen v hrstce zemí a je tedy jasné, že dokud jej nespustí i u nás, takto markantní zdražení je zde nereálné. Určitý nárůst ceny sice vyloučit nelze kvůli inflaci a tak podobně, ale bylo by velké překvapení, kdyby se Netflix rozhodl zdražovat skokově bez možnosti volby levnějšího předplatného, jako tomu je právě v USA.