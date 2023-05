Egypt žaluje Netflix kvůli černé Kleopatře

Netflix před nedávnem uvedl dokumentární sérii Queen Cleopatra, která pojednává o panovnici Kleopatře z Egypta. Ten si však nevede vůbec dobře a režisérka Tina Gharavi, stejně jako celý Netflix za ni schytávají kritiku jak od odborníků, tak od běžné veřejnosti. Největší problém je obsazení, které režisérka zvolila právě na roli Kleopatry. Tu hraje afroameričanka, což režisérka okomentovala slovy: „Moje babička mi říkala, že je jedno, co tvrdí historikové a co nás budou učit ve škole. Kleopatra byla černá.“ Bohužel názor babičky je to jediné, o co režisérka seriálu svoji volbu při obsazení role Kleopatry opírá.

Už samotné obsazení Kleopatry vzbudilo extrémní vášně při hodnocení seriálu, ovšem nejhorším dokumentem v historii se stal nejen kvůli etnickému obsazení, ale také kvůli tomu, že zkrátka zcela popírá historicky doložená fakta a mění skutečnosti, ke kterým se dochovaly důkazy tak, jak seriálu vyhovuje. To by nebyl až takový problém, kdyby se nejednalo o dokument. Jedná se například o fakt, kdy se v dokumentu uvádí, že Řím byl v úpadku a byl závislý na Egyptě. Z historických záznamů a dochovaných důkazů přitom jednoznačně vyplývá, že Řím byl tehdy nejmocnější národ Evropy i Afriky.

Egypt si na své historii extrémně zakládá a není se příliš čemu divit, když právě památky jsou jedním z nejdůležitějších zdrojů příjmů a to díky turismu. Země má tak dokonce úřad na ochranu historie země a právě ten podal na Netflix žalobu. Důvodem žaloby je takzvaný Afrocentrismus a blackwashing. Afrocentrismus znamená, že se snažíte vidět celou Afriku jako jednu zemi, která má stejnou kulturu a zvyky, zatím co blackwashing je snaha uměle prosazovat afroamerické umělce do rolí, které z historického hlediska zastupovali běloši.