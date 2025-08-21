Apple TV+ zdražuje!

Zdražování streamovacích služeb se nevyhnulo ani Applu. Ten totiž dnes odpoledne oznámil, že cena jeho streamovací služby Apple TV+ vzroste a to poměrně citelně, byť naštěstí zatím ne v České republice, ale „jen“ v USA a některých dalších státech. Zatímco zde doposud stálo měsíční předplatné 9,99 dolaru, od dnešního dne vyjde uživatelé na 12,99 dolaru. Stávající zákazníci pak pocítí změnu při obnově předplatného, a to zhruba o 30 dní později. Beze změny naopak zůstává roční tarif i nabídka v rámci balíčku Apple One.
Apple krok zdůvodňuje především rozšiřováním knihovny původní tvorby. Od startu služby v roce 2019 se Apple TV+ rozrostlo o desítky filmů, seriálů i dokumentů, přičemž všechny nabídky jsou k dispozici bez reklam, v nejvyšší možné kvalitě 4K HDR a se zvukem ve formátu Spatial Audio. Výhodou navíc zůstává možnost sdílet jedno předplatné až se šesti členy rodiny.
Přestože Apple tradičně mlčí ohledně konkrétních čísel, zákulisní informace naznačují, že služba se těší rostoucí oblibě. Například sledovanost seriálu Severance po uvedení druhé řady vystřelila tak vysoko, že se titul dostal až na páté místo amerického žebříčku Nielsen. V poslední výsledkové konferenci pak Apple prozradil, že celková sledovanost Apple TV+ meziročně vzrostla o „silné dvojciferné procento“. Důležitou roli hrají i prestižní ocenění. Apple TV+ totiž v posledních letech sbírá jednu nominaci za druhou a letos mají největší šance na Emmy právě hity Severance a The Studio. Kdo si nakonec odnese sošky, se dozvíme už 15. září.
Apple navíc na zbytek letošního roku chystá nabitý program. Už 17. září se fanoušci dočkají čtvrté série The Morning Show, o týden později pak nové řady Slow Horses. Na 7. listopadu je naplánovaná premiéra dlouho očekávaného projektu Pluribus od tvůrce Perníkového táty, a v kalendáři figurují i nové filmy Highest 2 Lowest či The Lost Bus. Zdražení je tak do jisté míry omluvitelné. I tak ale doufáme, že do Česka zdražování ještě chvíli nedorazí, byť je jasné, že když už se zdražuje v USA, jsme dříve či později na řadě i my.