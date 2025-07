Toto je 10 nejsledovanějších seriálu současnosti! Boduje mezi nimi i klenot z Apple TV+

Je polovina roku 2025 a Apple TV+ zažívá zřejmě své nejúspěšnější období vůbec. Důkazem je čerstvý žebříček společnosti Nielsen, který odhaluje 10 nejsledovanějších pořadů na streamovacích platformách za letošní rok. A Apple v něm konečně hraje důstojnou roli.

Žebříček ovládá Netflix, ale Apple překvapil

V nejnovějším newsletteru Screentime zveřejnil Lucas Shaw z Bloombergu oficiální seznam podle společnosti Nielsen, která měří streamovací sledovanost na základě počtu minut zhlédnutí. A tady je celý žebříček:

Squid Game (Netflix) – 15,074 milionu minut Reacher (Prime Video) – 13,313 milionu minut The Night Agent (Netflix) – 12,219 milionu minut Ginny & Georgia (Netflix) – 10,201 milionu minut Severance (Apple TV+) – 9,275 milionu minut 1923 (Paramount+) – 8,536 milionu minut The Pitt (Max) – 8,227 milionu minut The Handmaid’s Tale (Hulu) – 8,165 milionu minut You (Netflix) – 8,097 milionu minut Landman (Paramount+) – 7,826 milionu minut

Je však třeba zmínit jeden důležitý detail – seriály The White Lotus a The Last of Us se do tohoto seznamu nepočítají, protože původně běžely souběžně na HBO. Přestože většina diváků je sledovala online, Nielsen je oficiálně do streamovacího žebříčku nezahrnuje.

Severance potvrdil status megahitu

Páté místo pro Severance je pro Apple TV+ obrovským úspěchem. A to především proto, že Apple má oproti gigantům jako Netflix a Prime Video stále výrazně menší počet předplatitelů. Dosáhnout takové sledovanosti na menší platformě je mnohem náročnější.

To je také důvod, proč se žádný jiný pořad od Apple TV+ do top 10 nedostal. I když tituly jako The Studio nebo Your Friends & Neighbors údajně zaznamenaly silná čísla, v přímém srovnání s globální konkurencí nedosáhly na elitní desítku.

Apple TV+ tak sází na kvalitní a originální obsah, který si postupně nachází cestu k širšímu publiku. A úspěch Severance dokazuje, že pokud je seriál opravdu dobrý, dokáže prorazit i bez miliardové uživatelské základny.