Tim Cook vzkazuje: Kupte své mámě iPhone, iMessage na Android se nikdy nedočkáte

Ačkoliv se zřídkakdy odhodlá Tim Cook ke kontroverznějším a do jisté míry rýpavým prohlášením, čas od času je ze svého rukávu přeci jen vytáhne a pak to stojí skutečně za to. Přesvědčila se o tom i moderátorka závěrečné debaty na konferenci Code Conference, na kterou byl Tim Cook pozván. Řeč na ní totiž přišla na podporu iMessage u Androidu, kterou Cook vtipně, leč do jisté míry rýpavě smetl ze stolu.

V posledních měsících sílí nátlak Googlu na to, aby Apple začal u iPhonů podporovat standard RCS, který lze velmi zjednodušeně popsat jako chytré textové zprávy velmi podobné iMessages. Tomu se však Apple logicky straní, jelikož má na své platformě právě perfektně fungující iMessages a kdyby na ní pustil i RCS, o pomyslnou jedinečnost by v tomto směru přišel. Když se pak moderátorka diskuze zeptala Cooka na to, proč Apple RCS nechce přijmout, proč nejsou iMessage na Androidu a co by na nynější postoj Applu ohledně této problematiky řekl jeho zakladatel Steve Jobs, Cook odvětil, že tak nějak nemá pocit, že by jablíčkáři žádali, aby se něco takového vůbec stalo.

Reportérka se však nenechala odbýt a šéfovi Applu řekla, že kvůli možnosti propojení Androidu a iOS skrze iMessages či RCS zprávy není schopná sdílet jednoduchou cestou se svou mámou fotky a videa, jelikož jedna strana používá iPhone, zatímco druhá Android. Tim Cook se však nenechal touto rétorikou zaskočil a duchapřítomně odpověděl: “Pak kupte své mámě iPhone.” Tím reportérku de facto odzbrojil a jí tak nezbylo už nic jiného než od tématu přejít k jinému. Z postoje Cooka je tedy naprosto jasné, že se s RCS zprávami minimálně v nejbližší budoucnosti počítat nedá a textové bublinky mezi iPhony a Androidy tedy svou barvu ze zelené nezmění.