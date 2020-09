Jak by mohlo vypadat vedení Applu po odchodu Tima Cooka

Agentura Bloomberg nedávno zveřejnila zprávu, ve které hodnotí téměř dosavadní působení Tima Cooka na pozici generálního ředitele společnosti Apple. Ve zprávě se mimo jiné píše například o tom, že se Cook se svým týmem čím dál více soustředí na plánování případného nástupnictví. Jablečná společnost se podle zmíněné zprávy zároveň snaží vyškolit další generaci svých vrcholových manažerů.

Cook letos zahájil desátý rok na pozici ředitele společnosti. Mark Gurman z Bloombergu ve své zprávě podotýká, že nejvyšší management firmy se momentálně skládá převážně ze senior viceprezidentů, kteří v Applu působí více než dvě dekády, vydělali desítky milionů dolarů a jejich věkový průměr se pohybuje mezi 55 a 60 lety. Zdroje blízké Applu, které si nepřejí být jmenovány, podle Bloombergu uvedly, že si Apple vzhledem k okolnostem musí nyní „vychovat“ novou generaci vrcholových manažerů. Znamená to, že se i Tim Cook chystá svou pozici opustit? Apple se k těmto spekulacím odmítl vyjádřit, mluví se ale o tom, že ve firmě je za nejpravděpodobnějšího Cookova nástupce považován současný provozní ředitel Jeff Williams. Toho jeho kolegové často označují za stejně pragmatického, jako je Cook.

Ve vedení cupertinské společnosti v relativně nedávné minulosti došlo k jistým personálním změnám. Roli senior viceprezidenta pro celosvětový marketing převzal po Philu Schillerovi Greg Joswiak. Bloomberg v této souvislosti uvádí, že ačkoliv firma tuto skutečnost oznámila teprve minulý měsíc, Schiller od svých pracovních povinností postupně upouštěl několik posledních let. Naopak o Craigu Federighim se tvrdí, že by měl na své pracovní pozici setrvat minimálně ještě několik dalších let – Federighi je ve svých 51 letech nejmladším členem výkonného týmu společnosti Apple, nicméně i on má již své potenciální nástupce. Za ty jsou považování Sebastien Marineau-Mes a Jon Andrews. Jedním z nejdůležitějších oddělení Applu je divize provozu, kterou v současné chvíli vede Sabih Khan. Jeho nejpravděpodobnější nástupkyní je Priya Balasubramaniam, která aktuálně velí provoznímu oddělení pro iPhone. Na své současné pozici působí Priya Balasubramaniam od roku 2014, v Applu pracuje téměř dvacet let.