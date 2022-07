Twitter žaluje Elona Muska za to, že jej nechce koupit

To, co Twitter avizoval od víkendového oznámení Elona Muska ohledně zrušení koupě této sociální sítě, se nyní stalo realitou. Řeč je konkrétně o žalobě, kterou chce Twitter Muska přimět, aby splnil svůj závazek a společnost, o které ještě nedávno vehementně usiloval, vzal pod svá křídla za částku 44 miliard dolarů. Společnost argumentuje u soudu tím, že se pokusil zničit celou společnost, záměrně zničil její hodnotu a výrazně narušil její vnitřní fungování.

Chování Muska v celé záležitosti lze označit minimálně za prazvláštní. Zájem o Twitter totiž přišel před pár měsíci jako blesk z čistého nebe, který překvapil dle všeho i samotnou společnost. Ta sice následně prodej schválila, záhy však začal Musk spekulovat nad tím, zda pro něj má koupě smysl, jelikož měl být upozorněn, že na Twitteru funguje extrémní množství falešných účtů a tedy dosahy a vše ostatní je kvůli nim velmi zkreslené. V reakci na tyto zprávy začala logicky klesat i hodnota akcií celé společnosti, což hrálo Muskovi do karet, jelikož nenabízel fixní částku, ale rozhodl se nabídkou určitou částku za každou jednu akcii (která byla samozřejmě shodná). S pádem hodnoty Twitteru jej tak mohl koupit levněji, než původně očekával.

Později však Musk celý nákup pozastavil s tím, že musí všechny skutečnosti důkladně prověřit a dle výsledků šetření se rozhodne, co a jak dál, přičemž v noci z pátku na sobotu začala média informovat o tom, že Musk oficiálně svůj zájem o Twitter zrušil. Na to společnost okamžitě reagovala tím, že se dle ní jedná o nelegální postup a bude se soudně bránit, bude-li třeba. to se nyní děje, respektive začíná dít. Celá zápletka je totiž samozřejmě na svém úplném začátku a je jasné, že bude trvat velmi dlouho, než soud dojde k nějakému verdiktu. Ve hře je údajně i mimosoudní vyrovnání ve formě pokuty vyšší než 1 miliarda dolarů pro Muska ve prospěch Twitteru, což se mu však platit chtít určitě nebude.