Elon Musk zrušil koupi Twitteru, ten se s ním za to bude soudit

Jedna z nejzajímavějších zpráv z technologického světa posledních měsíců má nevídanou dohru. Řeč je konkrétně o snaze Elona Muska koupit Twitter, která se sice zprvu zdála jako opravdová, později z ní však začal Musk ustupovat možná ve snaze podrazit cenu celé akvizice a nyní se dokonce rozhodl celou záležitost odpískat.

Během včerejšího dne měl Musk poslat Twitteru dopis, ve kterém mu oficiálně oznamuje, že ukončuje své snahy o fúzi se společností. Důvodem má být mimo jiné nedodržení smluvních závazků Twitteru, kvůli čemuž pro něj ztratila tato společnost provozující stejnojmennou sociální síť smysl. Pravděpodobnější je nicméně to, že se Muskovi zkrátka nepodařilo to, co očekával – tedy srazit svými tweety cenu celé akvizice a zároveň zjistil, že spousty jeho sledujících a potažmo celkových sledujících na Twitteru jsou falešné účty.

Jelikož Twitter již s akvizicí počítal, předseda jeho představenstva Bret Taylor v oficiálním prohlášení uvedl, že celé představenstvo společnosti je odhodláno uzavřít transakci tak, jak bylo s Muskem domluveno a že kvůli tomu hodlá učinit příslušné právní kroky, aby byl Musk donucen ke spolupráci. Jinými slovy, Elona Muska čeká za jeho jednání s Twitterem soud a je otázkou, jak dopadne. Jeho chování totiž rozhodně čisté nebylo, byť je samozřejmě otázkou, jak moc nelegální vůči dohodám se společností bylo.