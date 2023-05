Alza prodává model Cybertrucku i s figurkou Elona Muska

Zatímco na skutečný Cybertruck od Tesly si musí zájemci ještě nějaký ten pátek počkat, model si můžete postavit již nyní. Alza začala nabízet model Cybertrucku od Matelu, který je v podstatě stejný jako by byl z Lega. Kromě samotného Cybertrucku si postavíte také elektrickou čtyřkolku, kterou během prezentace umístil Elon Musk na korbu Cybertrucku. Aby toho nebylo málo, součástí stavebnice je také samotná postavička Elona Muska.

Model Cybertrucku si můžete zakoupit přímo zde.

Pokud by na vás byla cena za model trošku moc, pak je zde ještě jedna levnější varianta, jak mít svůj Cybertruck, a to dokonce na ovládání. Hot Wheels totiž nabízí také model Cybetrucku a to právě na dálkové ovládání. U toho je cena už mnohem příznivější a pro vystavení na poličce nebo zábavu při řízení to rozhodně stačí.

Hot Wheels Cybertruck si můžete zakoupit přímo zde.