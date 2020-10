Takto by mohla dle Muska vypadat vlajka Marsu

Není tajemstvím, že Elon Musk má v úmyslu kolonizovat Mars. Na Twitteru se nedávno objevila povedená fotografie rakety Falcon 9, která prolétá před zapadajícím Sluncem. Elon k fotografii napsal, že by se mohlo jednat o vlajku Marsu. Dovedete si níže umístěnou fotografii představit jako vlajku rudé planety?

I wrote an extensive piece for my @Patreon supporters about capturing Falcon 9 transiting the sun on Tuesday: How I did it, some (very) candid thoughts on the photo's overwhelming reception, and why scrubs are a not-fun but worthwhile part of the process: https://t.co/tMGR6NAP2f pic.twitter.com/ips99t2vWz

— John Kraus (@johnkrausphotos) October 8, 2020