Společnost SpaceX začala rok 2021 pěkně zostra. Největším počinem byl v tomto roce pravděpodobně skok prototypu vesmírné lodi Starship zvaného SN9, který ovšem nezvládl přistání kvůli selhání motorů a explodoval. To by se však nemuselo opakovat u SN10, u kterého je dle Muska 60 % pravděpodobnost, že po skoku do 10 kilometrů úspěšně přistane. Termín testu ale zveřejněn dosud nebyl.

Success on landing probability is ~60% this time — Elon Musk (@elonmusk) February 14, 2021