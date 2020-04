Je to již několik měsíců, co Tesla představila futuristicky designovaný elektromobil Tesla Cybertruck. Spekulace kolem něho ale neutichají a kdykoli s ním Musk po LA někam vyjede, je kolem toho pozdvižení. Na Twitteru odhalil další jeho vlastnost. Podle jeho odpovědi Cybertruck zvládne chvíli plout po vodě. Také se nemůžete dočkat, až bude tento stroj uveden do prodeje?

Yes. It will even float for a while. — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2020