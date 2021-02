Bill Gates pochválil Muska. Marsu ale nefandí

Bill Gates se rozpovídal v podcastu Sway deníku The New York Times. Řeč pochopitelně přišla také na klima. Gates řekl, že by peníze měly být investovány do vývoje vakcín a dekarbonizace průmyslu, a ne do letů na Mars. Byť on sám dle jeho slov nadšenec do Marsu není, pochválil Elona Muska, jenž je jedním z nehlasitějších obhájců kolonizace Marsu, za pokrok v oblasti elektromobilů. Podle Gatese jde o jeden z největších příspěvků ke změně klimatu. Ovšem dodal, že jde pouze o třetinu problémů a je třeba pracovat tímto směrem i nadále. Rozhovor si můžete přečíst zde.