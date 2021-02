Koncem roku by mohl být uskutečněn první let Crew Dragon, na jehož palubě budou pouze civilisté

Vesmírné výlety se stávají skutečností. Již letos by mohla do vesmíru vyrazit loď Crew Dragon osazená pouze civilisty. První z takových letů by se mohl uskutečnit již na konci tohoto roku, kdy Crew Dragon vynese do vesmíru čtyři cestující, kteří ve vesmíru stráví několik dní. První let by měl financovat Jared Isaacman, jenž chce demonstrovat, že vesmír je pro každého. Vylosuje proto člověka z veřejnosti, zaměstnankyni pracující v dětské nemocnici v Coloradu a nějakého podnikatele, který používá Isaacmanovu internetovou společnost. Posledním pasažérem bude sám Isaacman, který náklady cestujících uhradí.