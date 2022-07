Netflix se konečně dočkal jednoho z nejvymodlenějších vylepšení posledních měsíců

Netflix je v současné době nejpopulárnější streamovací službou na světě. Aby si tato služba své prvenství udržela, tak samozřejmě musí přicházet nejen s novým obsahem, ale také s novými funkcemi a možnostmi, které budou schopni využívat všichni uživatelé. Konkurence je nyní pro Netflix větším strašákem než kdykoliv jindy, a to především kvůli Disney+, HBO MAX či také  TV+, každopádně prvenství si tato služba neustále drží s velkým náskokem. Co se vylepšení týče, tak mnoho uživatelů dlouhodobě volalo po možnosti využití prostorového audia u všech zařízení – a dobrou zprávou je, že Netflix tyto prosby vyslyšel.

To znamená, že pokud využíváte Netflix, tak nově budete schopni začít využívat prostorové audio, a to díky technologii AMBEO od značky Sennheiser. Prostorový zvuk je možné využít ve všech plánech předplatného, nejvíce ale potěší fakt, že ho mohou využívat uživatelé na úplně všech zařízeních, bez nutnosti vlastnit speciální prostorové reproduktory či domácí kino. Jedná se tedy o odlišnou technologii prostorového zvuku oproti té od Applu, kterou jablečná společnost začala ve spojení s Netflixem využívat u podporovaných zařízení minulý rok v srpnu. Netflix uvádí, že podporu prostorového zvuku pro všechny začíná u svých pořadů nasazovat již dnes s tím, že v následujících dnech dojde k dalšímu rozšíření. Pro nalezení pořadů, které již prostorový zvuk podporují, stačí do vyhledávání vepsat spatial audio.

Jestliže tedy vlastníte zařízení od Applu, která umí prostorový zvuk, tj. iPhone 7 a novější s iOS 15.1 a novějším, iPad Air 3. generace a novější, iPad mini 5. generace a novější, iPad Pro 3. generace a novější či Apple TV 4K s tvOS 15 a novějším, na poli sluchátek pak AirPods 3. generace, AirPods Pro, AirPods Max či Beats Fit Pro, tak se pro vás vůbec nic nemění. Jestliže však pořady na Netflixu sledujete z jakéhokoliv jiného nepodporovaného zařízení, popřípadě z nepodporovaných sluchátek, tak právě nyní si budete schopni užít prostorový zvuk naplno i vy – postačí vám k tomu obyčejné stereo reproduktory či sluchátka.

